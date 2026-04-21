No paran los elogios para Luis Díaz por haber logrado consagrarse campeón anticipado de Bundesliga con Bayern Múnich, además de pasar a semifinales de Champions League tras dejar en el camino al Real Madrid.

Como a lo largo de toda la campaña, el colombiano ha sido parte importante en el momento más clave del año. Ante los blancos en la serie del torneo europeo hizo doblete de goles y ante Stuttgart el pasado fin de semana, dio dos asistencias.

Luis Díaz anotando a Real Madrid con Bayern Múnich en los cuartos de final ida de Champions League Foto: Getty Images

Ese gran nivel, así como regularidad, le han hecho merecedor de elogios desde varios sectores. Thiago Alcántara, excompañero suyo en Liverpool y quien jugó en Bayern Múnich, Barcelona, entre otros, en las últimas horas elogió al guajiro.

En medio de lo que fue la gala de los Premios Laureus celebrada en Madrid, España, el exvolante que representó a España durante su época de jugador se extendió el frases positivas hacia el colombiano.

Thiago sieht in der Verpflichtung seines früheren Liverpool-Mitspielers Luis Diaz einen Schlüssel zum Erfolg des FC Bayern. Der Spanier beim Laureus Award in Madrid über seinen Ex-Klub: „Bayern spielt eine spektakuläre Saison. Ich denke, dass sie mit der Verpflichtung von Luis… pic.twitter.com/WoWrA6uDZ8 — Kerry Hau (@kerry_hau) April 21, 2026

Sobre el movimiento del mercado pasado donde por 75 millones de euros pasó Lucho de Liverpool a Bayern, Alcántara aplaudió: “Llevan una temporada espectacular. Han acertado de pleno con la contratación de Luis Díaz”.

De la época en la que fueron compañeros de club, al español le quedó un gran concepto del extremo que hoy brilla en Alemania: “Lo tuvo en Liverpool y es una jugador y persona fantástica”.

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Una vez habló del jugador nacional, luego se refirió a el fenomenal momento que pasa todo Bayern Múnich, con el belga Vincent Kompany como el gran adiestrador de un gran cantidad de figuras.

“Vini (Kompany) está haciendo un gran trabajo como entrenador. Es una mezcla de jugadores jóvenes con experiencia. Es una delicia”, aseveró complacido como seguidor del fútbol mundial.

Más halagos de glorias del Bayern Múnich

Oliver Kahn, exportero, referente del club de Múnich y figura histórica de la Selección de Alemania, fue otro que opinó sobre el guajiro en esta etapa de la temporada.

Sin dudarlo, aseguró que es uno de “los mejores extremos izquierdos de Europa en este momento y lo ha demostrado de manera constante esta temporada, a pesar de tener 29 años”.

Luis Díaz, Arne Slot, DT de Liverpool y Oliver Kahn, gloria del Bayern Múnich. El exarquero habló del colombiano y su gran año. Foto: Getty Images

Y no se quedó ahí con los elogios. También detalló lo que aporta Luis Díaz al conjunto rojo: “Su capacidad para encarar a rivales, generar peligro y sumar goles a su juego ha sido excepcional. Lo que aporta a este equipo nos ha elevado”.

Según parece, al igual que a Vincent Kompany, lo que más valora Kahn de Luis es su insistencia permanente por ir al frente: “Su influencia es enorme, con ese espíritu de lucha y también esa negativa a rendirse”.

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“En primer lugar, el mérito hay que dárselo a Arne Slot y al Liverpool FC por permitir que este traspaso se llevara a cabo. Cuando la decisión se planteó en el Bayern entre Díaz y Cody Gakpo, no tuvimos ninguna duda en optar por Luis Díaz”, reveló.

“Tomamos la decisión correcta porque estamos viendo que ha sido fundamental para nosotros en lo que va de la temporada”, celebró luego de haber apostado por el colombiano y no por el jugador neerlandés.