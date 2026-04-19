Luis Díaz: Rooney carga a Liverpool por su actualidad en Bayern Múnich; “lo han perdido”

Luis Díaz se encuentra a un partido de lograr proclamarse como campeón de la Bundesliga. Este domingo, ante Stuttgart, una victoria o hasta un empate le permitirán al colombiano alzar el trofeo en Allianz Arena.

En dicha campaña del torneo local el guajiro ha sido sumamente importante. Sus aportes de gol, así como también de asistencias le han brindado una mano tremenda al entrenador, Vincent Kompany.

Luis Díaz celebra en el Santiago Bernabéu el gol ante Real Madrid en cuartos de final de Champions League Foto: Europa Press via Getty Images

Desde Europa hablan del aporte del cafetero, al cual lo consideran como uno de los mejores extremos del mundo y siendo parte del tridente de ataque más letal junto a Harry Kane y Michel Olise.

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“Lo han perdido”

Como se sabe bien, Díaz antes de estar en Alemania pasó por Liverpool. Allí tuvo temporadas siendo relevante de la mano de Jürgen Klopp; sin embargo, ante la llegada de Arne Slot, el neerlandés quiso desplazar algunos de los sudamericanos y se dio el aval para prescindir de Darwin Núñez y Luis Díaz.

Lucho fue tentando por los germanos de Bayern, a donde fue por un valor de 75 millones de euros. Dicha transacción llamó la atención, pero el tiempo ha dado la razón que fue un acierto del jugador, los de Múnich, así como un error para los reds.

Del impacto que ha generado en el conjunto de Anfield Road la salida de Díaz habló hace nada la gloria inglesa, Wayne Rooney, el cual cargó un crítica hacia Liverpool por lo que decidieron perder.

“Cuando vas a Anfield, solías encontrarte con eso con Steven (Gerrard), con Dirk Kuyt, solían presionarte de manera agresiva”, recordó de históricos del club.

Llevando la comparativa a la actualidad, aseveró: “Creo que eso es lo que hicieron Núñez y Díaz. Lo han perdido un poco”.

¿Arrepetimiento en Liverpool?

Perfiles partidarios con Bayern Múnich han referenciado palabras de grandes personalidades como Uli Hoeneß, expresidente del club rojo y emblema de dicha institución. Este habría hecho referencia en un podcast sobre la repercusión que ha tenido Díaz en su primer año.

Es tal el gusto que sienten de tener al colombiano, que han llegado a cuestionar lo que hizo Liverpool: “Ahora debería preguntarse ‘¿Qué hemos hecho?’. Compraron a Isak del Newcastle por 150 millones de euros, pero nos vendieron a Díaz por solo unos 70 millones".

Bajo el mando de Arne Slot, Luis Díaz dejó Liverpool. Foto: Getty Images

Exaltando las bondades del colombiano, la voz de peso alemana precisó de su juego: “Al ver su rendimiento hoy, es muy normal que se arrepientan. Díaz no es solo un jugador de calidad que anota goles, sino que además es muy trabajador".

“No deja ningún hueco en su zona y, por si fuera poco, regresa para ayudar en la defensa”, completó de lo que ve de Lucho y su aporte total para la gran campaña que viene haciendo Bayern.

Como se reseñó, Díaz y compañía este mismo domingo después de las 10:30 a.m. podrían estarse coronando campeones de Bundesliga. De lograr empate o victoria, se harán ya inalcanzables por Dormund en la tabla de posiciones luego de la derrota un día antes de los amarillos a manos del Hoffenheim.