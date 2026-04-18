En la actualidad, Luis Díaz es el mejor jugador de Colombia ante el mundo y, posiblemente, lo vaya a ser en la historia del país si sigue haciendo lo que ya se le ha vuelto costumbre en Europa.

Desde su arribo al Viejo Continente con Porto, el cafetero ha disputado múltiples veces la Champions League. Vistiendo los colores de Liverpool, así como los de Bayern Múnich ahora, ha logrado destacarse.

Su más reciente exhibición se dio frente al Real Madrid, al que le anotó tanto en la ida como en la vuelta de los cuartos de final de la temporada actual.

Luis Díaz celebra en el Santiago Bernabéu el gol ante Real Madrid en cuartos de final de Champions League Foto: Europa Press via Getty Images

Dichos dos tantos le permitieron al guajiro alcanzar la línea de las 16 anotaciones, más que cualquier otro colombiano. Falcao García, James Rodríguez, Jackson Martínez o Duván Zapata quedaron relegados por Díaz Marulanda.

Esa estadística toma mayor relevancia al ver a los clubes que le ha logrado anotar. Varias de las víctimas han sido clubes de peso internacional, entre esos, su siguiente rival, PSG, con el que se verá en las semifinales.

Adicionalmente, su trayectoria futbolística también le ha dado la posibilidad de anotarle a selecciones top del mundo, como lo son Brasil, Argentina y Alemania. Se espera que dicha racha se traslade de amistosos a juegos oficiales, como lo serán los de la próxima Copa del Mundo.

Lo que dijo Luis Díaz tras eliminar al Real Madrid y que indignó en España

Grandes clubes y selecciones a los que le ha marcado Lucho:

Real Madrid.

PSG.

Manchester City.

Arsenal.

Manchester United.

Tottenham.

Napoli.

Benfica.

AC Milan.

Selección de Argentina.

Selección de Brasil.

Selección de Alemania.

Esto vieron hacer a Vinícius tras gol de Luis Díaz en Champions

Además de eso, hay que decir también que el guajiro ha podido consagrarse como campeón en todos los países en los que ha jugado: Colombia, Portugal, Inglaterra y Alemania.

También se ha destacado por ser el líder de goleo de una Copa América junto a nada más, ni nada menos, que Lionel Messi.

Un año de Mundial brillante

Luis Díaz se ha consolidado como una pieza clave del Bayern Múnich en la presente temporada. El técnico Vincent Kompany confía plenamente en el colombiano, respaldado por sus números: 24 goles y 15 asistencias.

Este rendimiento lo mete de lleno en la discusión por ser el mejor extremo del mundo. Incluso, algunos van más allá y lo señalan como un posible candidato al Balón de Oro.

Luis Díaz celebrando su gol ante Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final en la Champions. Foto: Getty Images

De cara al cierre de la campaña, se espera que el guajiro sostenga su gran nivel y lo refleje también en la Selección Colombia, que necesitará de su mejor versión para afrontar con ambición el Mundial de 2026.

Este fin de semana, ante Stuttgart, en medio de la fecha 30 de Bundesliga, podría vérsele nuevamente en la titular de los suyos. Frente a dicho rival ya sabe lo que es marcar, así como asistir.