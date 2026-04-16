Lo que dijo Luis Díaz tras eliminar al Real Madrid y que indignó en España: “bien puesta”

En Múnich, Alemania, Luis Díaz y Bayern vivieron una noche ideal en la que dejaron en el camino al Real Madrid por los cuartos de final de Champions League.

Si bien durante varios tramos del partido las cosas se pusieron complejas para los rojos, el colombiano apareció en un momento clave para destrabarlo todo.

"Camavinga":

Porque fue expulsado en el partido de Real Madrid contra Bayern Munich pic.twitter.com/oanawqBtjl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 15, 2026

Cabe precisar que al minuto 88, cuando se dio el tanto del guajiro, el merengue jugaba con uno menos por la expulsión de Eduardo Camavinga instantes antes.

Dicha roja fue sumamente criticada por Real Madrid y todo España, al considerarse que había sido una decisión exagerada del juez central que cambió por completo el rumbo del partido a esa altura.

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Díaz aplaudió al juez

Al término del partido, en zona mixta, medios ibéricos recopilaron declaraciones y Lucho Díaz habló de dicha expulsión. “La roja a Camavinga está bien puesta, el árbitro decidió bien”, zanjó ante la polémica.

Sus palabras no sentaron para nada bien en España, pero este no se intimidó con esto y argumentó por qué creía que el francés debió salir por doble amarilla del juego.

🚨 Las declaraciones de Luis Díaz tras marcar en la clasificación del #BayernMunich y dejando en el camino al #RealMadrid. 🇨🇴 pic.twitter.com/OtokINglRs — Pipe Sierra (@PSierraR) April 15, 2026

“Cualquier árbitro haría eso, creo que se lleva la pelota y no la entrega, es lo que normalmente hace un árbitro cuando no le entregan la pelota al rival”, precisó tras vivir a pocos metros la situación.

Para Díaz Marulanda, jugar 11 contra 10 fue “determinante” para que el ataque del Bayern pudiese inclinar el resultado a su favor a poco del pitazo final.

“Quedarse con uno menos en estos partidos es muy complicado. Fue determinante”, aseveró.

Su gol soñado

Ante Real Madrid, tanto en la ida como en la vuelta, Lucho logró marcar. Sin duda alguna, de los dos tantos marcados, el de mayor relevancia fue el último en Allianz Arena que daba la clasificación a semifinales para Bayern.

Luis Díaz y sus compañeros de Bayern Múnich celebrando la victoria sobre Real Madrid en Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además de ser importante, fue bellísimo. Para al guajiro: “Está en en el top tres. Sino es que es el número uno de mi carrera, no sé. Creo que este ha sido uno de los de los que más me han gustado y más significado tienen por el tramo, porque era este partido, en ese momento super complicado y que necesitábamos el resultado”.

También habló sobre la forma en la que, con paciencia, pudieron llevar el juego hasta dar el puntillazo final para quedarse con el triunfo global por 6-4.

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“Real Madrid es un equipo muy grande, con muchísima experiencia en este tipo de partidos, y creo que hizo un buen partido. Nosotros, tratando de moverla y buscar la mejor opción con con la movilidad y todos los jugadores que tenemos para para llegar al gol, creo que lo logramos y obviamente, la expulsión de ellos también anímicamente nos levanta y dijimos, aquí tiene que ser, es el momento y, bueno, se dio así de esa manera”, explicó.

Ilusionado por conquistar todo, ya proyectó lo que será el cierre de la Bundesliga y próximo reto de Champions: “Para nosotros es lo más importante, tratar de ratificar esta temporada que estamos haciendo con con un final feliz, así que nosotros trabajaremos de igual manera, enfocados siempre, primero que todo, en el siguiente partido, y luego pensaremos también en el PSG”.