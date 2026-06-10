¿Se podría suspender Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026? Esto dice el reglamento de la FIFA ante el caos en México

Miles de maestros tienen la Ciudad de México bloqueada. Avenidas cercanas al estadio Azteca están colapsadas a horas de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Profesores y movimientos sociales ven el escenario deportivo como el sitio ideal para hacerse sentir.

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La movilización social fue convocada por un grupo de disidentes del sindicato de educación llamado CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana.

Los maestros reclaman por un aumento salarial y para derogar una ley de pensiones, al tiempo que la unidad policial de la ciudad adelanta operativos para evitar los bloqueos.

Por esto, muchos se preguntan qué va a suceder si las protestas alzan más la voz y el colapso es mayor. La anfitriona México, Sudáfrica, Colombia, Uzbekistán y República Checa jugarán por la fase de grupos en el Estadio Azteca.

Al momento de ver el reglamento de la Fifa para el Mundial 2026, se encuentran cuatro puntos a tener en cuenta si las protestas impiden el desarrollo del partido o bloquean la logística e itinerario de partidos.

Imagen del costado lateral del Estadio Azteca Foto: Getty Images

¿Qué dice el reglamento de la Fifa ante el caos en México?

Si las protestas sociales escalaran al punto de afectar directamente un partido como el de Colombia vs. Uzbekistán, la Fifa es clara en sus normativas y estipula una eventual suspensión como cuarto y último recurso.

Miles de maestros bloquearon el martes una avenida que conduce al estadio Azteca, en Ciudad de México, 48 horas antes de la inauguración del Mundial 2026 en ese recinto. Foto: El País

1. Activación del Comité de Seguridad y el Plan de Contingencia

La prioridad de la Fifa sería garantizar la integridad física de los equipos, los oficiales y los aficionados. Ante bloqueos masivos, se activaría de inmediato el Comité de Gestión de Crisis (artículos 3 y 4).

En este caso, se evaluaría una especie de escolta hasta el estadio. La Fifa, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, activaría corredores de seguridad, rutas alternativas y cápsulas policiales para garantizar que los medios de transporte de los futbolistas y cuerpo técnico, junto a los árbitros, lleguen al estadio.

2. Retraso del partido por fuerza mayor

¿Dónde lo dice? Reglamento de la Copa Mundial de la Fifa 2026, artículo 6.5 y cláusulas de fuerza mayor.

La Fifa define las protestas masivas, los disturbios civiles y los bloqueos que impiden el libre tránsito como causales de fuerza mayor.

El artículo 6.5 determina explícitamente que si un partido no se puede jugar a la hora programada debido a esto, el Centro de Operaciones del Torneo (TOC) y el Comisario de Campo tienen la absoluta discreción y autoridad para tomar decisiones, lo que incluye paralizar el reloj, retrasar el pitazo inicial o esperar a que la cápsula policial avance en el traslado de jugadores.

Imagen de la protesta de maestros en México. Foto: NurPhoto via Getty Images

3. Partido a puerta cerrada o reprogramación en 24 horas

Reglamento de la Copa Mundial de la Fifa 2026, artículos 6.5 y 6.6 - Protocolo de partidos suspendidos/cancelados.

Si las protestas impiden las garantías de orden público en los filtros del Estadio Azteca, la Fifa prioriza el cumplimiento de los contratos de televisión. El reglamento general de competiciones faculta a los oficiales a jugar a puerta cerrada, si es necesario.

En caso de suspensión definitiva ese día, los estatutos dicen que el partido debería reprogramarse para disputarse dentro de las 24 horas siguientes (usualmente al día siguiente por la mañana), manteniendo las mismas nóminas iniciales, los mismos cambios disponibles e iniciando desde el minuto exacto en el que se interrumpió (si es que ya había empezado).

4. Cambio drástico de sede

Disposiciones generales del Comité Ejecutivo y Estatutos Generales de la Fifa - Garantías gubernamentales.

Antes de que comience un Mundial, los gobiernos de los países sede firmaron garantías gubernamentales. Si un estado de perturbación social prolongado rompe la garantía de seguridad, los estatutos señalan que el Consejo tiene plenos poderes ejecutivos inmediatos para modificar los lugares, días u horarios de los partidos por razones de fuerza mayor o seguridad nacional, permitiendo mudar la logística a otra ciudad.