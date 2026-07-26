Fuerte acusación contra Gustavo Puerta tras su paso por el Mundial 2026: “Muy desagradecido”

Gustavo Puerta fue la gran revelación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El volante vallecaucano, con solo 23 años de edad, se adueñó del mediocampo y le quitó el puesto a Richard Ríos en el once titular.

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Ahora mismo se encuentra escuchando ofertas para continuar su carrera en Europa y el Racing de Santander pide una cifra cercana a lso 20 millones de euros para dejarlo salir.

Pero no todo es color de rosa para Puerta. El periodista Óscar Rentería lo acusó de ser “muy desagradecido” tras hacerle una entrevista a Jorge Zapata, técnico que habría jugando un papel fundamental en su formación como futbolista.

“Puerta es crack, pero muy desagradecido. Gustavo Puerta fue la gran figura de Colombia y uno de los mejores jugadores del último mundial. Se lo disputan los grandes equipos y lo merece por toda la calidad que tiene como volante. Pero, al parecer, no es humilde y sí desagradecido. Escuchen al técnico Jorge Zapata, quien lo formó desde niño“, escribió Rentería.

Gustavo Puerta en el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026. Foto: DeFodi Images via Getty Images

La entrevista a Jorge Zapata

En dichas declaraciones, el entrenador Jorge Zapata asegura que perdió todo tipo de comunicación con Gustavo Puerta. “Hoy por hoy no tengo comunicación con él, pero siempre a uno le da orgullo porque hice lo que tenía que hacer por él. Tengo mi consciencia tranquila”, indicó.

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“Creo que yo puse mi granito de arena y creo que no fue un granito, sino un granote. El carácter lo tuvo cuando era un niño, cuando le empecé a mostrar como jugar, cuando lo puse a llorar, cuando le dije que no comiera así, cuando le dije que eso no era... Ahí le empecé a crear un carácter muy fuera”, dijo.

Zapata asegura estar “muy contento” por la situación de Puerta a nivel de clubes y Selección Colombia. “Lamentablemente perdí toda comunicación con él. ¿Por qué? No sé. No importa, ese era mi trabajo y creo que hice más de lo debido por él. Yo fui el que lo envié al Bogotá, yo hice de más porque sabía la clase de jugador que era", agregó.

“Me agradezca o no, es su consciencia. Mi tranquilidad está en que yo hice un gran trabajo, que la institución donde él se formó futbolísticamente y lo formamos como persona fue acá. Entonces, ya de ahí para allá, yo no puedo decir... Eso lo tendrá en su consciencia”, indicó Zapata.

El entrenador, añadió: “Si para él yo no hice nada, bueno. Eso es cada cuál, pero la vida no miente. Puerta a mí me llegó siendo un jugador normal, normal es normal, lo que pasa es que yo ví otras cosas en él que quería hacer y bueno ahí tienen un Puerta de Selección Colombia que hoy está haciendo un muy buen papel”.