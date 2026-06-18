Richard Ríos rompe el silencio por “banqueada” en el Mundial 2026: habló de Néstor Lorenzo

Gustavo Puerta se quedó con el puesto de titular en la Selección Colombia en el tramo final del camino al Mundial 20026.

Un bajón en el nivel de Richard Ríos, dueño del puesto durante largo rato, hizo que Néstor Lorenzo tomara decisiones contundentes en el medio campo. De a poco, el argentino se fue acercando al más joven hasta ponerlo como inicialista junto a Jefferson Lerma.

Gustavo Puerta fue titular con la Selección Colombia en el debut del Mundial 2026. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Para el debut ante Uzbekistán se esperaba saber quién iba a aparecer en la zona media. Al final, el de Racing de Santander fue el que jugó y lo hizo de gran forma.

Ríos apenas entró para el remate de la segunda parte, cuando era necesaria su fuerza para marcar los ataques que estaba generando el rival de turno.

Ríos rompe el silencio

El colombiano, que milita en el Benfica de Portugal, fue entrevistado al terminar el debut contra los uzbekos. Allí le consultaron por su permanencia en el banco durante el estreno de la Tricolor en el Mundial.

En principio, valoró lo que venía haciendo su competencia directa: “Siempre es bueno tener jugadores como (Gustavo) Puerta. Me encanta cómo juega ese pelao’, porque no le pesa la camisa... se lo ganó a pulso”, reconoció, aceptando su derrota momentánea en la posición de mediocampista.

"ME GUSTA CÓMO JUEGA, PORQUE NO LE PESA LA CAMISA"



Richard Ríos y su reconocimiento para el momento de Gustavo Puerta tras el debut de Colombia. @carlosevillamil #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AxG5CtcbaR — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Sobre la manera en la que vive el haber perdido la titularidad, afirmó: “Se tiene una competencia sana y siento que para él como para mí nos ayuda”.

También habló de Néstor Lorenzo, DT de la Tricolor, quien puede manejar variantes para decidir partido a partido: “Tenemos diferentes características y el profesor puede tener a disposición a cualquiera de los dos”.

“Estamos a disposición para lo que el profesor necesite”, recalcó, dejando saber al argentino que está listo para jugar.

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Lejos de mostrar malestar, reveló cómo se siente el equipo cafetero: “Estamos unidos, somos una familia, sin importar quién juegue. No hay egos. Todos somos uno”.

Nuevamente, haciendo mención a Gustavo Puerta, el exjugador de Palmeiras avaló que Lorenzo se decidiera por él: “Más allá de que él esté en mi posición, se lo merece. Es un jugadorazo”.

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Para la fecha 2 de la fase de grupos, no se espera que Néstor Lorenzo haga muchos cambios en su esquema inicial.

Tras haber ganado en el primer partido, los 11 se mantendrían. Uno que se cuestiona por su aporte versus Uzbekistán es James Rodríguez, pero no se ve cómo el entrenador pueda patear el tablero y sacarlo.

Néstor Lorenzo, técnico de la Tricolor, podría repetir su esquema inicial en el encuentro con RD Congo. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Justamente, el argentino hizo referencia al siguiente partido contra RD Congo, donde la idea es sumar de nuevo tres puntos para asegurar la clasificación.

De los africanos avisó que no sería una prueba fácil: “Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte que ha hecho un gran partido contra uno de los mejores del mundo (Portugal)”.

“La estrategia de pronto será otra por las características que tiene”, anticipó sin decir que tocaría nombres en el esquema.