De la Uzbekistán dirigida por un campeón del mundo como Fabio Cannavaro se esperaba más. Aun así, no fue una prueba sencilla para la Selección Colombia, que tuvo que acelerar sobre el final para lograr el 3-1 final en el Estadio Azteca.

En la primera mitad, la Tricolor dominó, pero le faltaba velocidad para terminar los ataques. De no haber sido por una genialidad de Luis Díaz y la gran búsqueda del espacio de Daniel Muñoz, el resultado se hubiese mantenido estático.

Luis Díaz y Daniel Muñoz celebrando el primer gol de Colombia en este Mundial 2026. Fue contra Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Para el segundo tiempo, Colombia pareció haberse relajado. Que no se hubiera exigido a Camilo Vargas antes, pudo pesarle; en la única que fue llamado a responder, se le vio un flojo cierre en el palo que le correspondió custodiar.

Al final, Néstor Lorenzo movió a su equipo con los cambios, permitiendo que llegaran el segundo y el tercer gol, obras de Luis Díaz y Jáminton Campaz, este último con una intervención previa enorme de Juan Camilo Hernández.

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El resultado final fue más de lo esperado, pero el funcionamiento de la Tricolor pareciera tener un amplio margen de mejora. Con poco, los uzbekos hicieron mucho daño y el DT rival, Fabio Cannavaro, reconoció sus limitantes para causarle mayores problemas a Colombia.

“Es duro”

Según lo manifestado por el italiano, los suyos sintieron la presión de un contexto en contra, donde la afición colombiana jugó un papel clave en un escenario histórico como el Azteca.

Más de 80 mil aficionados, la gran mayoría colombianos, fueron el jugador 12 e hicieron sentir visitantes a los de Asia Central.

El entrenador Fabio Cannavaro, de Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

“Era el primer partido y le ha costado un poquito entender en dónde estábamos. No era fácil. Esto es México, pero era como jugar en Colombia, toda la gente estaba aquí”, expresó Cannavaro sobre la presión que sintieron.

Quien tuvo una carrera exitosa en el balompié europeo aceptó que los suyos estaban por debajo del nivel del contrario. No era sencillo hacerles frente, por eso, el resultado amplio se hace tan doloroso.

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“Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como lo hizo hoy, es claro que perder 3-1 es demasiado, porque le había pedido a mi equipo estar bien; pero estaban demasiado nerviosos. Al final de la primera parte han pensado solo en defender, en la segunda parte, no. También he tenido que cambiar la banda izquierda porque no me ha gustado, pero el 3-1 es duro”, resumió.

Elogió a Colombia

En una charla mano a mano con DirecTV, a Cannavaro le preguntaron cómo le pareció Colombia. Sin restar mérito alguno, afirmó: “Un equipazo, físico, con calidad. Es algo de experiencia, de trabajar, y es la primera vez que estamos en el Mundial”.

"COLOMBIA ES UN EQUIPO QUE TIENE CALIDAD EN TODOS LADOS"



Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, manifestó su conformidad a pesar de la derrota. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7aXxAewKup — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

“Se conoce muy bien, sabe defender, atacar, tiene calidad en bandas, medios. Los dos centrales son muy fuertes... es un buen equipo”, agregó a su análisis de la Tricolor.

Ahora, Uzbekistán tendrá que preocuparse por Portugal para la fecha 2, mientras que Colombia deberá encargarse de RD Congo. Los lusos están en la obligación de ganar y la Tricolor, con los tres puntos iniciales, tiene la ilusión de asegurar la clasificación.