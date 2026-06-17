Colombia vs. RD Congo, próximo partido de la Tricolor en el Mundial 2026: fecha y hora confirmadas

Ya debutó la Selección Colombia en el Mundial 2026. Este miércoles, 17 de junio, la Tricolor venció a Uzbekistán por 3-1 en la primera fecha del grupo K del torneo. Ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo se concentran en el siguiente compromiso.

Luis Díaz y Daniel Muñoz celebrando el primer gol de Colombia en este Mundial 2026. Fue contra Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en este Mundial 2026?

Partido : Colombia vs. RD Congo

: Colombia vs. RD Congo Fecha : 23 de junio de 2026 - segunda jornada del grupo K en el Mundial United

: 23 de junio de 2026 - segunda jornada del grupo K en el Mundial United Hora : 9:00 p.m. (horario colombiano)

: 9:00 p.m. (horario colombiano) Estadio: estadio Guadalajara

El próximo partido de la Selección Colombia será el 23 de junio de 2026, contra RD Congo, en el estadio Guadalajara y a partir de las 9:00 p.m. (horario colombiano). Se trata de un encuentro crucial en las aspiraciones de los cafeteros por un lugar en la siguiente ronda de la competencia.

No pinta como un partido sencillo para la Tricolor. RD Congo arribará al juego luego de sacarle un empate de oro a Portugal, y la expectativa está completamente puesta en cómo va a quedar uno de los juegos más fuertes del grupo K.

Luego vendrá Portugal para cerrar la fase de grupos

Después del juego ante RD Congo, Colombia enfrentará a Portugal en uno de los juegos más esperados de esta fase de grupos en el Mundial 2026. Hasta el propio presidente de la Fifa, Gianni Infantino, reveló que es uno de los encuentros con más demanda de boletería.

Los hinchas de Colombia alientan sin parar

Si hubo algo que le dio la vuelta al mundo, en el debut de Colombia ante Uzbekistán, fue el himno nacional en la Ciudad de México. Más de 65 mil espectadores coparon las gradas del estadio, anteriormente llamado Azteca, y entonaron el cántico patrio de una manera emotiva.

Las miles de almas entonando el himno, más las reacciones de los jugadores de Colombia en el campo, denotaban absoluta felicidad en el plantel cafetero. Eso es un indicio de lo que puede venir próximamente.

⚽🏆🔥 MUNDIAL 2026:



🇨🇴 Así volvió a sonar el himno de Colombia en una Copa del Mundo.

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¡UN MOMENTO REALMENTE EMOCIONANTE! Así sono el Himno de Colombia en la previa al partido contra Uzbekistán.



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Se espera que el apoyo de los hinchas colombianos, tanto en Guadalajara (vs. RD Congo) como en Miami (vs. Portugal) siga siendo tendencia en el desarrollo de este Mundial 2026.