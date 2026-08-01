Atlético Nacional: a punto de ser oficiales sus nuevos fichajes; uno fue del Manchester City

Lucas González, técnico de Atlético Nacional que fue anunciado para el segundo semestre de 2026, pidió a la directiva refuerzos y estos se los trajeron. Aún quedan por anunciarse un par, que serían oficializados en las próximas horas.

Se trata de Ian Poveda y Andrés Felipe Reyes. El volante colomboinglés que fue del Manchester City en algún momento de su carrera deportiva y el zaguero que surgió en el verde, pero luego se fue al exterior, ya lograron un acuerdo.

Ian Poveda y Andrés Reyes, juntos en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

De acuerdo con la prensa deportiva de Medellín: “(Andrés Felipe) Reyes y (Ian) Poveda terminan de cruzar documentación para convertirse en jugadores de Atlético Nacional”, publicó Daniel Botero en su cuenta de X.

Está tan cerca que ambos se puedan presentar, que solo restan algunos detalles mínimos: “Avanzó rápido lo del extremo. Se espera protocolo médico y posterior oficialización”.

Eso lo que quiere decir es que todo está a tiro para que el verdolaga dé la bienvenida a un nuevo defensor central, así como a un volante creativo-atacante más para reforzar el plantel.

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Perfiles de Ian Poveda y Andrés Reyes

A sus 25 y 26 años, respectivamente, llegarán los futbolistas en mención a Nacional. Sus carreras se han caracterizado ampliamente por desarrollarse en el exterior en sus primeros años y ahora quieren consolidarse en el club de mayor reconocimiento de Colombia.

En el caso de Poveda, de este se puede decir que ha hecho su carrera en Inglaterra. Su lugar de nacimiento fue Londres, Reino Unido, pero al tener padres colombianos pudo representar a la Selección Colombia en años pasados.

Ian Carlo Poveda es canterano del Manchester City y jugó el semestre pasado en Inter Bogotá. Foto: Visual China Group via Getty Ima

Hacia 2018, cuando apenas empezaba el profesionalismo, perteneció Poveda a Manchester City. Allí no se estableció y el balance de su estadía fue de un partido jugado. Luego cambió de club de manera constante en el balompié inglés.

Leeds United (2020-2024)

Blackburn Rovers (2023, cedido)

Sheffield Wednesday (2023-2024, cedido)

Sunderland (2024-2026)

En ninguno encontró la regularidad total y al final terminó cayendo al FPC, donde en el último semestre defendió los colores de Internacional de Bogotá. Allí le bastaron nueve partidos, tres goles y una asistencia para llamar la atención de Atlético Nacional que se hará con su ficha.

Reyes vuelve a la que fue su casa

Andrés Felipe Reyes, formado en las divisiones menores de Atlético Nacional, debutó como profesional en 2018 y rápidamente se ganó un lugar en el primer equipo gracias a su solidez defensiva.

Con el conjunto antioqueño disputó 21 partidos oficiales, marcó un gol y conquistó la Copa Colombia 2018, además de integrar la plantilla subcampeona de la Liga en el primer semestre de ese año.

Andrés Reyes, defensor colombiano que está por desembarcar en Atlético Nacional. Foto: Getty Images

En 2020 fue cedido al Inter Miami para disputar la temporada inaugural del club en la MLS. Allí jugó 13 partidos como titular, acumuló más de 1.100 minutos y contribuyó a dos porterías en cero del equipo durante la campaña.

A partir de 2021 pasó al New York Red Bulls, donde vivió la etapa más estable de su carrera. Entre 2021 y 2024 disputó 83 partidos de la MLS, anotó cinco goles y aportó dos asistencias.

Andrés Reyes parando a Lionel Messi en la MLS Foto: Getty Images

En 2024 fue protagonista al marcar el gol que clasificó a su equipo a la final de la Conferencia Este de la MLS Cup, consolidándose como uno de los zagueros más destacados de la liga. Posteriormente fue transferido al San Diego FC para continuar su carrera en la MLS.

Ahora, con más experiencia de la que se fue estará nuevamente vestido de verde para pelear por la estrella de fin de año.