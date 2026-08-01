“Le entregué mi flor a ese hombre”: Chichila Navia reveló cómo es su relación con Santiago Alarcón después de 20 años

Después de más de dos décadas de vida en común, Chichila Navia y Santiago Alarcón siguen siendo una de las parejas más sólidas del entretenimiento colombiano. Aunque ambos han construido exitosas carreras en la televisión, pocas veces hablan con tanta franqueza sobre su historia de amor como lo hizo recientemente la actriz durante una entrevista en Sin Filtro de SEMANA.

Chichila Navia en ‘Sin filtro’: “Puse nombre a lo que me pasaba desde los 7 años”

En la conversación, Navia recordó cómo comenzó el romance con el actor en el año 2000, cuando ambos eran muy jóvenes. Según contó, Alarcón fue quien empezó a conquistarla, aunque en ese momento ella tenía otra relación sentimental.

“Él como que me coqueteaba, me coqueteaba, me coqueteaba, pero yo tenía novio. Entonces, como que le puse los cachos al novio. Son cosas de la juventud”, confesó entre risas.

La actriz explicó que, tras darse cuenta de que se había enamorado de Santiago Alarcón, decidió terminar su anterior relación con sinceridad. Poco después comenzaron a salir y, apenas un mes y medio más tarde, formalizaron el noviazgo.

“En esa época sí le decían a uno: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Eso era divino. No sé por qué lo perdieron, ahora lo hacen por WhatsApp. Claro, sí, fue muy lindo”, recordó.

Desde entonces no se han separado. La pareja cumplió 26 años de relación y 21 de matrimonio, una historia que también ha estado acompañada por la llegada de sus dos hijos. Fue justamente al hablar de ese largo camino juntos cuando Navia lanzó una frase que rápidamente llamó la atención de los seguidores: “Le entregué mi flor a ese hombre”.

Más allá del romanticismo, la actriz también habló con total honestidad sobre los desafíos que implica mantener una relación durante tantos años, especialmente cuando ambos pertenecen al mismo medio, el artístico.

Sin Filtro con Chichila Navia, actriz colombiana Foto: Alejandro Acosta

“Creo que hemos aprendido sobre todo a conversar y a saber en qué momento hay que hablar las cosas. Nosotros no somos de gritos ni de tirar puertas. Nunca hemos llegado a esas violencias”, aseguró.

Uno de los aspectos que, según la actriz, ha fortalecido su matrimonio es acudir desde hace varios años a terapia de pareja. Aclaró que no tomaron esa decisión por estar atravesando una crisis, sino como una herramienta para fortalecer la comunicación y revisar los acuerdos de la relación.

“Tenemos un terapeuta de pareja, como debería tenerlo todo el mundo. Hay cosas que son incómodas de hablar y esa persona, que es absolutamente objetiva, es una herramienta maravillosa”, explicó.

Chichila también reflexionó sobre cómo las personas cambian con el paso del tiempo y de la importancia de conversar sobre temas que evolucionan con los años, como la fidelidad, los proyectos de vida y las expectativas dentro del matrimonio.

Finalmente, la actriz confesó que uno de sus mayores deseos es seguir compartiendo la vida con Santiago Alarcón hasta la vejez. “Yo sí quisiera tener al viejito al lado, en la otra mecedora, los dos bien abuelitos. Me parece divino, eso me parece un sueño”, concluyó.