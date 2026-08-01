Ella es Nataly Arbeláez, hija de actriz de ‘Betty, la fea’ que hizo urgente llamado a las autoridades

La actriz Marcela Posada, recordada por interpretar a Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea y posteriores producciones, reveló que atraviesa un complejo momento que ha puesto en problemas a su familia.

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Durante una entrevista con el programa Buen día, Colombia, la artista contó que la situación se originó por la presunta duplicación de la placa de una motocicleta en el departamento del Atlántico (donde ellas nunca han comprado ni registrado vehículos), situación que ha desencadenado una millonaria deuda en comparendos que, asegura, no corresponden a su hija.

La actriz aclaró que el vehículo al que pertenecen las placas originales ha permanecido estacionado en un parqueadero en Bogotá para evitar conflictos legales adicionales, mientras que las fotos que sustentan las sanciones muestran una motocicleta con características distintas y conducida por una persona ajena a su entorno familiar.

Según explicó, desde hace un tiempo comenzaron a llegar multas de tránsito relacionadas con una motocicleta que ellas no han tenido nunca. A pesar de haber presentado denuncias y de aclarar el caso ante las autoridades, la situación ha empeorado con el paso de los meses.

Marcela Posada denuncia millonaria deuda Foto: @marcelaposada10

Posada aseguró que, sin contar los intereses acumulados, la deuda ya ronda los 15 millones de pesos. Sin embargo, afirmó que lo que más le preocupa no es únicamente el aspecto económico, sino las posibles consecuencias legales que podrían derivarse de si la persona que utiliza esa motocicleta llega a verse involucrada en un hecho grave.

“Sin contar con los intereses, la deuda sería de unos 15 millones de pesos. Si llega esa persona con esa moto y atropella a alguien o comete un delito terrorífico, la placa aparece a nombre de mi hija. ¿A quién pueden judicializar? Pues a ella”, manifestó durante la entrevista.

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La actriz también reveló que el caso ya comenzó a afectar el patrimonio de su hija, pues, según indicó, recibió una orden de embargo debido a las multas acumuladas.

“Pueden embargar las cuentas; ya llegó la orden de embargo. Cualquier cosa que mi hija tenga en su poder se lo van a embargar por todas las multas acumuladas. No han servido las denuncias, los discursos ni las súplicas”, afirmó con evidente preocupación.

Ante este panorama, Marcela Posada hizo un llamado público a la Secretaría de Tránsito y Transporte para que intervenga cuanto antes y permita esclarecer el caso.

La actriz aseguró que confía en que las autoridades revisen la situación y encuentren una solución definitiva para evitar que su hija continúe enfrentando las consecuencias de la confusión.

“Confiamos en que las autoridades hagan su parte y nos ayuden a solucionar este calvario”, concluyó la reconocida actriz, quien espera que el caso pueda resolverse antes de que las afectaciones económicas y legales sean aún mayores.

¿Quién es la hija de Marcela Posada?

Nataly Arbeláez, la hija de Marcela Posada, ha construido su propio camino en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento.

Comunicadora social de profesión y con estudios en actuación, ha desarrollado una carrera como creadora de contenido, modelo e influencer en plataformas digitales.

Además de sus proyectos profesionales, Nataly es madre de una niña, por lo que la actriz también disfruta de su faceta como abuela.

Precisamente, la preocupación de Marcela Posada radica en las consecuencias que este caso podría tener para su hija.