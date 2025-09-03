Robo a las afueras de la casa de ‘Betty, la fea’ quedó registrado en video; turistas siguieron a los ladrones

Yo soy Betty, la fea es una de las telenovelas más exitosas a nivel mundial, pues desde su estreno en el año 1999 ha cultivado a millones de personas que lograron conectar con los personajes creados por Fernando Gaitán y que, hasta el día de hoy, siguen siendo relevantes en el mundo del entretenimiento.

El éxito de la producción fue tan grande que incluso, más de 20 años después, se tomó la decisión de realizar una nueva entrega a modo de serie en manos de Prime Video, en la que los actores más representativos regresaron con sus papeles y se reencontraron con su público.

La construcción se encuentra ubicada en el barrio La Soledad, en la ciudad de Bogotá. | Foto: AirBnb

En respuesta a estos nuevos capítulos, miles de fans, incluso del extranjero, disfrutan visitar el lugar y llegar a algunos espacios en los que se realizaron las grabaciones originales.

Sin embargo, por medio de redes sociales quedó evidenciado como unos turistas fueron víctimas de robo mientras visitaban los alrededores de lo que fue la casa de Beatriz Pinzón Solano, en el barrio la Soledad, en la ciudad de Bogotá.

“Nos acaban de robar”, son las palabras que menciona una mexicana que estaba tomando fotografías frente a la emblemática construcción.

Todo esto ocurrió mientras los turistas se intentaban tomar una fotografía con una imitadora de Betty que suele grabar contenido en los alrededores y, en cuestión de segundos, dos hombres, a bordo de una moto, pasaron a una gran velocidad y lograron llevarse un celular de gama alta.

Horas después, una de las víctimas se pronunció por medio de sus redes sociales y compartieron algunas imágenes de quienes serían los responsables del hurto, pues a través de cámaras de seguridad lograron seguirles el rastro, llegando hasta un conjunto cerrado.

“En los videos que tenemos, esta fue la persona que tomó el teléfono, aquí hay otra toma y aquí hay otra. La última ubicación nos trajo hasta aquí y no creerán lo que nos pasó”.

El hombre reveló que junto a sus acompañantes tomaron la decisión de ir en busca del teléfono, guiándose por la ubicación en tiempo real y al llegar, vieron a una mujer asomada en una ventana de un conjunto residencial con el teléfono en sus manos.