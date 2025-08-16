Jorge Enrique Abello soltó desconocido detalle de ‘Betty, la fea’; Ana María Orozco quedó en shock

En el marco del estreno de la nueva temporada de Betty, la fea: la historia continúa, las estrellas de la exitosa producción de Prime Video y RCN Estudios realizaron una gira por diferentes medios de comunicación y pódcast. Durante estas visitas, varios de los actores más representativos del universo de Ecomoda compartieron detalles sobre este nuevo proyecto y revelaron anécdotas inéditas de las grabaciones.

En el transcurso de esta gira de prensa, Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco llegaron a Seres Cromáticos, programa digital conducido por el mexicano Dani Valle, con quien conversaron acerca de la creación de sus personajes, un proceso que inició hace más de 25 años.

Fue en ese momento cuando el actor que dio vida a Armando Mendoza reveló cuál fue su reacción al ver caracterizada por primera vez a su compañera, y compartió un dato nunca antes contado sobre su aporte a la apariencia de Beatriz Aurora Pinzón Solano.

“Yo me divertí mucho porque estaba al lado de ella cuando la estaban maquillando y, cuando ya te pusieron el maquillaje definitivo, yo hice un aporte... el bigote. Te lo juro por Dios. Yo pregunté que si no le iban a hacer su bozo”, afirmó frente a las cámaras.

Esta confesión sorprendió a Ana María Orozco, quien, a pesar de su cercanía con el actor y del tiempo que han compartido en los sets de grabación, no tenía conocimiento de aquella decisión.

No obstante, no se dejó opacar y relató cómo fue la preparación de su casting, además de los parámetros que consideró al definir las características físicas de la protagonista.

“Lo que pasa es que yo, para el casting, me caractericé y me inventé el capul, llegué con un boceto de lo que quedó. Como no me iba a cortar el cabello, me hice el flequillo chistoso, me puse las gafas, me despeiné las cejas. Me puse como unos brackets, que en ese momento me hice con papel aluminio, quedaron un desastre, perolo que quería es que vieran la idea. Yo no me imaginaba nada grotesco o algo que fuera difícil de transformar”, dijo.

Este fragmento de la entrevista captó la atención del público, ya que Jorge Enrique Abello aseguró no tener conocimiento de la situación y no ocultó su sorpresa ante la revelación de su compañera.

Como era de esperarse, sus seguidores más fieles se hicieron presentes en la sección de comentarios para opinar sobre el divertido momento.