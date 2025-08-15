Lorna Cepeda y Jorge Enrique Abello regresan a la nueva temporada de Betty, la fea. Los actores le contaron a SEMANA los cambios que tendrán sus personajes

Luego de un año del estreno de la primera temporada de la serie Betty, la fea: la historia continúa, de Prime Video, el universo de Beatriz Pinzón y Ecomoda vuelve este 2025 a ser noticia.

Esta vez por cuenta del estreno de la segunda temporada, el pasado 15 de agosto, la cual muestra a Betty, interpretada de nuevo por Ana María Orozco, enfrentando decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia.

Mientras intenta reconstruir su relación con su hija, Mila, interpretada por Juanita Molina, y lidiar con la creciente distancia emocional con Armando, en esta nueva entrega Betty enfrenta nuevos secretos que salen a la luz, incluida la inesperada noticia del embarazo de alguien cercano a ella, poniendo a prueba la estabilidad de todo aquello que creía tener bajo control.

La serie, inspirada en la novela original que desde 1999 marcó un hito en la televisión, regresa con sus protagonistas principales, entre ellos Julián Arango, como Hugo Lombardi; Natalia Ramírez, en el papel de Marcela Valencia; Marcela Posada, quien interpreta a Sandra Patiño; Luces Velásquez, como Bertha de González, y Julio César Herrera, el recordado Freddy Contreras.

La novela original, creada por Fernando Gaitán, logró convertirse en un fenómeno global, fue transmitida en 180 países, doblada a 15 idiomas, adaptada por 28 países diferentes, incluyendo países como India, Sudáfrica y Estados Unidos, hecho que la llevó a entrar al Libro Guinness de los récords por ser la telenovela con más adaptaciones en el mundo.

A propósito del estreno de la nueva temporada, SEMANA conversó con Jorge Enrique Abello, quien continúa interpretando a Armando Mendoza, y con Lorna Cepeda, quien vuelve a dar vida a la icónica Patricia Fernández.

Un amor fracturado

| Foto: PRIME VIDEO

Sobre el núcleo emocional de esta nueva entrega, Jorge Enrique Abello, reconocido también por sus papeles en Ana de nadie, Primate y La ley del corazón, entre otras producciones, habló sobre la relación fracturada entre Armando Mendoza y Betty.

Explicó que “los sueños idílicos y los príncipes azules no son para toda la vida, especialmente cuando el príncipe azul es el malo de la película”, y añadió que en esta temporada, ambos personajes intentan “por primera vez en su vida saber si vale la pena rescatar esa relación o no”.

El actor también abordó la dificultad de las relaciones familiares, sobre todo entre padres e hijos adolescentes. Afirmó que “la relación con los hijos, en especial en la adolescencia, es muy compleja porque en ese momento ellos toman la decisión de romper con la figura paterna o materna para ser ellos mismos, lo cual duele y afecta mucho a los padres”.

| Foto: PRIME VIDEO

Es el caso de Mila, la hija de Armando y Betty, quien al regresar de estudiar en otro país “se encontró con que su familia estaba fracturada”. Como eje central de la trama, la empresa Ecomoda vuelve a representar un escenario en el que se muestra el paso del tiempo y la modernidad. Jorge Enrique explicó que “las compañías familiares que pasan de generación en generación se complican cada vez más y, generalmente, de dos a cuatro generaciones se acaban, salvo que ocurran cosas extraordinarias”.

Sobre la posibilidad de continuar extendiendo la historia a más temporadas, aseguró que “las historias son como la vida misma, tienen un marco y no pueden contarse sin fin. Cuando el marco de la historia se cierra, no significa que las cosas mueran, sino que siguen sin que se vean. Simplemente, se amplía el marco. Siempre habrá más”.

Recordó también la reacción espontánea del público durante las grabaciones en exteriores: “Lo que más me llamaba la atención era la cara de la gente cuando nos veían y decían: ‘No puede ser, es Armando’. Esas caras fueron inolvidables”.

Abello aprovechó para enviar un mensaje a aquellos fieles espectadores que han seguido la historia desde hace tantos años: “Mi personaje ha marcado a varias generaciones, y aun así me siguen queriendo. Eso no pasa usualmente en la vida de un actor. Siempre ha sido muy bonito y por eso sigo trabajando para ellos”.

La evolución de Patricia Fernández

El personaje de Patricia Fernández, interpretado por Lorna Cepeda, aún se conserva en la memoria de los colombianos. | Foto: Captura de pantalla RCN / Redes sociales

Por su parte, Lorna Cepeda compartió su experiencia al retomar el icónico personaje de Patricia Fernández. Comentó que volver al set fue una experiencia maravillosa: “Estaba con todos mis compañeros ya en sus personajes, lo que me daba mucha seguridad.

“La sensación fue como si solo hubiéramos estado dos semanas de vacaciones, como si no hubiera pasado el tiempo. La pasamos increíble, disfrutamos mucho. Al principio tuve miedo por la responsabilidad de estar a la altura después de tantos años, pero cuando pisé el set, la alegría fue pura, una experiencia mágica”.

Sobre la evolución de Patricia Fernández, explicó que “en esta segunda temporada hubo muchas sorpresas con el personaje. Patricia se humanizó más; siempre había vivido en la luna, pero aquí la aterrizaron un poco. Esa parte de su humanidad, poco mostrada, fue lo que más me encantó.

Lanzamiento de “Betty, la fea: la historia continúa” | Foto: Guillermo Torres / Semana

La esencia del personaje siguió siendo la misma, con algunos leves cambios que la hicieron un poco diferente. Pero esa Patricia que sigue esperando a que alguien la mantenga, que le dice a Marcela que no se muera para que siga ayudándola, continúa y eso es lo que me gusta”.

Respecto a un posible romance con Nicolás Mora, expresó con humor y misterio que “siempre había soñado con que Nicolás y Patricia estuvieran juntos. Al principio de la serie original le dolió que no quedaran juntos. Habrá que ver qué pasó en esta temporada”.

Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia en 'Yo soy Betty, la fea'. | Foto: RCN

Lorna también dio detalles sobre los conflictos y secretos que seguirán rondando en Ecomoda. “Siempre hubo complicaciones en Ecomoda. Nunca se podía estar tranquila porque siempre había alguien metiendo el dedito, molestando, apoyando o hundiendo. Sin dar spoilers, sí, pasaron cosas importantes que merecieron atención”, dijo.