Natalia Ramírez recordó en SEMANA la escena más especial que grabó con Kepa Amuchastegui en ‘Betty, la fea’.

“Tengo una escena especial en la telenovela, cuando grabamos Betty, la fea, y es cuando Marcela Valencia renuncia a Ecomoda . En ese momento, él entra a la oficina y le dice que no puede renunciar porque tanto mis padres como ellos construyeron la empresa”, mencionó la artista.

“Me acuerdo que me preguntó que cuándo cumplía años, qué cuando me había graduado, yo, Natalia, realmente, tuvo muchas piezas a información que fue metiendo en los textos de Gaitán y que por supuesto para mí fueron una sorpresa inmensa cuando grabamos porque no lo esperaba”.