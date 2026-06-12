Mundial 2026: Jhonny Rivera abriría su finca para ver los partidos de la Selección Colombia

El inicio del Mundial 2026 ha hecho que muchas personas comiencen a organizar planes para seguir los partidos, especialmente los de la Selección Colombia. Entre reuniones familiares, encuentros con amigos y transmisiones en distintos lugares, también han aparecido propuestas inesperadas desde el mundo del entretenimiento.

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Uno de los que habló sobre cómo le gustaría vivir el torneo fue Jhonny Rivera. El cantante de música popular compartió con sus seguidores una idea que rápidamente empezó a generar comentarios, pues afirmó que le gustaría abrir su finca para ver los partidos de Colombia acompañado de quienes quieran asistir.

La propuesta fue mencionada por el artista a través de sus historias de Instagram, red social en la que suma más de 4,2 millones de seguidores. Mientras hablaba de los planes que podría tener durante el campeonato, comentó que ha pensado en convertir ese espacio en un lugar de encuentro para apoyar a la Tricolor.

Jhonny Rivera compartiría momento especial con sus fans en época de Mundial. Foto: Cortesía Breakfast Live

“Estaba pensando que en los partidos de Colombia abrir la finca, pues con reserva, para quienes quieran ir a ver los partidos allá conmigo, tomar cervecita, cantar unas dos cancioncitas en el intermedio... Si lo decido, les aviso”, dijo el cantante.

Aunque por ahora no se trata de una decisión confirmada, el comentario llamó la atención porque plantea una experiencia diferente para vivir el Mundial. Más que reunirse únicamente para ver fútbol, la idea incluiría compartir con el artista en un ambiente relajado y acompañado de música.

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Jhonny Rivera incluso dejó entrever que podría aprovechar el descanso de los partidos para cantar algunos de sus éxitos y convertir la jornada en un encuentro más cercano con quienes lo siguen.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos seguidores comenzaron a responder a sus historias y a mostrar interés por asistir en caso de que el plan se haga realidad. Otros destacaron que se trata de una propuesta que encaja con el estilo cercano que el cantante suele mostrar en redes sociales.

No es la primera vez que el intérprete comparte detalles de su vida cotidiana o abre espacios para interactuar con el público fuera de los escenarios. En varias ocasiones ha mostrado momentos desde su finca, reuniones con amigos, actividades personales y encuentros con seguidores, algo que le ha permitido mantener una relación constante con su comunidad digital.