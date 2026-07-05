“Ella es un fosforito”: Jhonny Rivera destapó la realidad de su convivencia con Jenny López

El cantante de música popular Jhonny Rivera compartió con sus seguidores en redes sociales nuevos detalles sobre la convivencia diaria con su esposa, la también artista Jenny López. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el intérprete risaraldense abordó con naturalidad cómo gestionan las diferencias de personalidad dentro de su hogar y aclaró la postura de ambos frente a la posibilidad de tener hijos en el corto plazo.

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Durante el espacio, Rivera fue consultado directamente sobre quién posee un temperamento más fuerte en la relación. El artista, con la franqueza que suele caracterizar sus intervenciones, no dudó en señalar las diferencias en la forma de ser de ambos, destacando el temperamento de López.

“Tiene más temperamento ella, ella es más fosforito, pero aun así no peleamos casi porque yo soy tranquilo y pues, no hay como el motivo para estar discutiendo”, afirmó el cantante de música popular.

De acuerdo con sus declaraciones, la clave para mantener la estabilidad en la convivencia radica en el equilibrio de sus personalidades. Rivera enfatizó que, aunque existen disidencias cotidianas como en cualquier vínculo de pareja, su actitud calmada contribuye a que las discrepancias no escalen a conflictos prolongados. “Pues obviamente hay, como toda pareja, hay sí y no, pero yo creo que hasta el momento todo va bien. Esperemos que así sigan las cosas”, añadió, sugiriendo que la comunicación fluida ha sido un pilar fundamental en esta etapa.

El reciente matrimonio despertó el interés de los internautas respecto al futuro familiar de los artistas. Ante las recurrentes interrogantes sobre si contemplan la llegada de un nuevo integrante a la familia, la pareja decidió responder de manera conjunta a través de una transmisión en vivo.

Los cantantes aclararon que, por el momento, la paternidad no figura entre sus prioridades inmediatas. Según explicaron, el enfoque actual está centrado en consolidar su vida en común y priorizar sus compromisos laborales en la industria musical.

“Por ahora no se está contemplando eso, porque hay que disfrutar un poquito en pareja”, expresaron de manera unánime. Rivera manifestó que la crianza en la actualidad conlleva retos significativos y una reducción de la privacidad, aspectos que prefieren evaluar con mayor detenimiento más adelante.

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Desde que la relación se hizo pública en el año 2023, el vínculo entre Jhonny Rivera y Jenny López ha estado bajo una constante atención mediática, principalmente debido a la diferencia de edad entre ambos, teniendo el cantante 52 años y la artista 23. A pesar de las críticas iniciales y los estereotipos que suelen rodear a las parejas con brechas generacionales en el entretenimiento, ambos han optado por visibilizar su día a día con transparencia.

La respuesta de la audiencia ante las últimas declaraciones del intérprete de El dolor de una partida incluyó comentarios que destacaron la madurez con la que abordan su vida privada.