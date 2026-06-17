Pese al gran vacío que dejó Yeison Jiménez en la industria musical, especialmente en su banda, su familia se ha mostrado unida, trabajando para mantener vivo su legado a través de sus canciones y otros proyectos que hacían parte de sus sueños y que resaltan su imagen.

Justamente por eso, la agrupación puso en marcha un reality musical para encontrar una nueva voz principal. Según explicaron, la intención no es reemplazar al reconocido cantante, sino darle continuidad a la esencia del proyecto que construyó a lo largo de su carrera.

El mensaje de José Gaviria previo a la segunda vuelta electoral, que no pasó desapercibido, generó reacción de Marbelle

No obstante, ante la incertidumbre de lo que sería el futuro de sus integrantes una vez se confirmó la muerte del intérprete de El Mejor Caballo, el pasado 10 de enero de este año, el cantante Jhonny Rivera hizo inesperada revelación y reiteró cuál es el propósito principal de la banda de su fallecido colega y gran amigo.

A través de sus historias de Instagram, el también cantante de música popular aseguró que, en un principio, intentó “adoptar” a uno de los músicos de la agrupación de Yeison Jiménez, pero no fue posible por una sencilla razón.

Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá Foto: Captura de pantalla YouTube / Yeison Jiménez

“No quiso salirse porque ellos están en el proyecto de la banda del Aventurero y tienen mucho trabajo”, comentó Jhonny Rivera.

Frente a esta situación, el cantante pereirano aseguró que recibió su respuesta con tranquilidad e, incluso, confesó que le genera satisfacción ver que la agrupación mantiene firme el propósito de seguir llevando la música de Yeison Jiménez a distintos escenarios y rincones del país, contribuyendo a que su legado artístico permanezca vigente entre el público.

“Me gusta porque la banda tiene montado todo ese repertorio de Yeison, cantan muy bien además, y con el reality que hicieron para elegir quién los apoye. Eso va a tener mucho éxito, entonces no hay necesidad de adoptar a nadie”, agregó.

Por último, Jhonny Rivera manifestó sus mejores deseos al proyecto afirmando que “ellos van a seguir porque lo que tocaba Yeison era oro y esa banda es oro, oro en polvo”.

Sofía Petro sorprendió al contar la verdad de la relación que tienen sus padres, Gustavo Petro y Verónica Alcocer: “Lo vemos todos”

Tras conocer sus declaraciones, la agrupación no tardó en reaccionar compartiendo su publicación a través de las redes sociales oficiales del proyecto. Además, incluyeron un mensaje en el que expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido por parte del artista, aprovechando la oportunidad para resaltar su legado como uno de los cantantes de música popular más destacados de la industria.

“¡Gracias por creer y apoyarnos maestro!”, escribieron los integrantes de la banda.