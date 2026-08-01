Hace algunas semanas, don Luis, un vendedor de panela que se gana la vida recorriendo las calles de Florencia (Caquetá) con su producto, se convirtió en protagonista de una de las historias más comentadas en redes sociales.

Abelardo De La Espriella hizo sorprendente promesa a don Luis, el vendedor de panela que se hizo viral

Todo ocurrió luego de que se hiciera viral un video en el que un hombre aseguró que dejaría de comprarle panela por haber manifestado públicamente su apoyo a Abelardo De La Espriella durante la campaña presidencial.

La grabación desató una ola de indignación entre miles de usuarios, quienes rechazaron el trato recibido por el adulto mayor y expresaron su respaldo a don Luis.

El caso se hizo tan viral que el propio presidente electo decidió invitarlo a su ceremonia de posesión, que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali.

Don Luis Felipe Yagüe se hizo conocido tras un video publicado en redes sociales. Foto: X: @VidaHolisticaHO

A pocos días del evento, se conoció uno de los detalles que más han llamado la atención de los seguidores de esta historia. A través de sus redes sociales, don Luis mostró el momento en el que seleccionó el traje Arturo Calle que utilizará durante la ceremonia presidencial.

En las imágenes se aprecia el atuendo que vestirá el hombre, el cual está compuesto por un pantalón gris de vestir, un saco azul oscuro y una camisa blanca, combinación clásica que acompañará al emprendedor en la jornada.

Don Luis Felipe publicó sentido mensaje y confirmó que logró vender todos sus productos: “Me han llenado el corazón”

También compartió un emotivo mensaje en el que expresó lo que significa para él asistir a este importante acto oficial.

“Hoy recibo con muchísimo cariño el traje que vestiré para asistir a la posesión presidencial este viernes 7 de agosto. Es un momento muy especial que recibo con gratitud, humildad y el compromiso de seguir representando con orgullo al campo colombiano y a nuestra querida región”, expresó.

Además, aprovechó la publicación para agradecer el respaldo que ha recibido desde que su caso se hizo conocido en internet.

“Gracias a todos ustedes por su apoyo, sus mensajes y por acompañarme en cada paso de este hermoso camino”, concluyó.