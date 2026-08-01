Técnico fingió agresión y le salió caro: grabación del criticado suceso es viral en el FPC

Más de 150.000 vistas tiene ya el video del técnico de Patriotas, Carlos Giraldo, quien fingió una agresión de un jugador rival y, tras protestar, se fue expulsado en un partido del Torneo BetPlay de Colombia.

La situación se desarrolló de la siguiente manera: el DT se acercó al contrario para decirle algo, forzó el momento hasta que sintió el toque del jugador de Real Santander que se disponía hacer el saque de banda y, cuando lo contactaron al DT, este se tiró al piso acusando un supuesto fuerte golpe en su rostro.

Al suelo cayó el exjugador convertido en entrenador, aseverando que debía irse el contrario por lo hecho. El juez se apoyó en su cuerpo arbitral y cámaras para determinar que no era como decía Giraldo.

🟥⚽ ¡EXPULSADO! Carlos Giraldo, técnico de Patriotas, vio la tarjeta roja y tuvo que abandonar el área técnica.



📺Vive con todo #ELTORNEOxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYM4ty pic.twitter.com/bHpxwUfrjw — Win Sports (@WinSportsTV) July 31, 2026

Y, en efecto, aunque el deportista del elenco santandereano sí tocara a Giraldo, no fue con la fortaleza para que el DT se cayera así al suelo.

De lado y lado hubo protestas, reclamos y una discusión fuerte, que fue resuelta por el árbitro central sacándole amarilla al jugador del Real Santander y también al entrenador de Patriotas.

Giraldo se salió de las casillas por la decisión en su contra, encaró al juez y pagó aún más caro todo. El juez le impuso tarjeta roja luego de la falta de respeto a la autoridad, dejando a los 34 minutos a los boyacenses sin su DT para el resto del partido.

Los 10 jugadores más caros de la Liga BetPlay: el listado cambió para el segundo semestre

Carlos Antonio Vélez actualiza lista de jugadores que quisiera ver en la Selección Colombia: de 17 a 30 años

Afortunadamente, Patriotas sacó adelante el compromiso correspondiente a la fecha 2, logrando empatar 2-2 en su visita al Real Santander. Dicho marcador dejó a los rojos en la cima de la tabla de posiciones, por encima de Orsomarso que también cuenta con 4 puntos sumados.

Críticas a Giraldo por su actuar

En redes sociales fue donde se viralizó la repetición del altercado mencionado. 24 horas después de la situación, el video ya llegó a unas 150.000 vistas y tuvo un sinfín de comentarios en contra del DT de los boyacenses.

Entre los comentarios con más dureza estuvieron unos como: “Fingiendo lo que no existió, haciendo trampa para ver si expulsan a un jugador del Real Santander un equipo que le dio de comer hace años”.

“Estos tipos no aprenden y fuera de eso, insultando a todo el mundo, se echan agua, se tiran al piso, ¡maduren!“, complementó uno.

Otro hizo mención a un tema que se viene desarrollando en el balompié nacional y no ha tenido resolución: “Estos son los que quieren los mismos derechos económicos de los equipos serios del FPC; calculen ustedes y miren si son o no, un cáncer para el fútbol colombiano. Equipo y técnico de mentiras”.

“Que vergüenza la actitud de ese gamín que llaman dizque DT. El jugador no debió recibir la amarilla, ese gamín (que debes ser despedido) fue a provocarlo, nunca fue agredido y se pone a inventar una agresión que pudo terminar en desmanes”, cerró otro que mostró su descontento con el actual de Carlos Giraldo.