El historial de espectáculos de Jonathan Risueño en Colombia, tras librar pelea con Rodallega

No fue la primera vez, ni tampoco se sabe si será la última. Lo cierto es que Jonathan Risueño juega dentro y también fuera de la cancha su partido aparte. En campo viene haciendo bien las cosas como el líder del Deportivo Pasto y afuera libra sus peleas personales con rivales, la prensa, entre otros actores del FPC.

El último con quien el español se enganchó fue con Hugo Rodallega, al cual le lanzó palabras en rueda de prensa tras haber perdido con Independiente Santa Fe 1-2 en el Departamental Libertad.

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Técnico del Deportivo Pasto y Alfredo Morelos cruzan picantes declaraciones tras fuerte polémica

“Lo único que ha pasado, los que han irrespetado son ellos, es una jugada en el primer tiempo que yo le digo a mis jugadores que replieguen y les dejen el balón porque ellos con el balón les falta fútbol”, es lo que manifiesta haber dicho Risueño.

A Rodallega en específico le dijo: “A mí me sorprende que un jugador con la experiencia que tiene él, que con todo los partido que ha jugado, no haya entendido aún que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo”.

Minutos antes, en la misma sala de prensa, el goleador de Santa Fe había denunciado que el DT de Pasto les incomodó siempre que estuvieron cerca de su banquillo.

Hugo Rodallega le anotó al Deportivo Pasto en la victoria por 1-2 en Nariño. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

“Risueño esta siendo irrespetuoso, al menos con nosotros hoy lo fue, durante todo el primer tiempo, cuando alguien de nosotros se acercaba a donde él estaba, esta faltándonos el respeto,diciendo que éramos muy malos, que no jugábamos a nada... Aprenda respetar, todo el mundo se prepara. Aprenda que con respeto va llegar mucho más lejos”, fue lo que dijo el de 40 años del contrario.

Este rifirrafe entre uno y otro solo dejó más mal parado a Risueño, el cual desde que aterrizó en Colombia ha tenido problemas con Alfredo Morelos, Atlético Nacional, hinchas, periodistas y ahora, con Hugo Rodallega.

El nefasto historial de Risueño

Con Morelos se enganchó

Si bien Alfredo Morelos es un jugador de un temperamento fuerte, en la visita de hace unas fechas de Atlético Nacional al Deportivo Pasto no tuvo responsabilidad de la supuesta agresión que le propinó a Jonathan Risueño.

El entrenador fingió una supuesta entrada del atacante en su zona técnica, lo que llevó a que se generara una polémica fuerte. En medios de comunicación salió el extranjero, quien no logró explicar de buena manera lo sucedido en campo y quedó mal parado ante el FPC.

Alfredo Morelos 'tumbó' al polémico técnico Jonathan Risueño en el partido entre Atlético Nacional y Pasto. Faryd Mondragón dice que "es una vergüenza".pic.twitter.com/XiOaCRBOrL — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) March 30, 2026

“Es el Real Madrid de acá”

A Nacional también le lanzó un recado, dando a entender que tenía favoritismos arbitrales y podría ser considerado el “Real Madrid de acá”.

Risueño vs. la prensa deportiva femenina

Periodistas deportivas de grandes medios del país también se han cruzado en redes con el entrenador del Pasto. A Salomé Fajardo y Pilar Velásquez, de Win Sports, se les ha visto debatir fuertemente con Risueño.

Hace poco cuando Fajardo denunció difamaciones en su contra, el español le escribió. “El otro día me entrevistaste y me atacaste por intentar defenderme yo de que compañeros tuyos me hicieron a mí algo parecido manipulado palabras mías. Como es la vida… no me alegro, pero ojalá te sirva de aprendizaje", tiró.

Luego de que Velásquez dijera en las últimas horas: “Qué caballero es Rodallega”, Risueño le salió al paso: “Otra vez… Los comentarios de la gente amiga … como te quieren… Qué Periodista eres Pilar”.