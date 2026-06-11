¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes 12 de junio? Canal y hora para ver en vivo

Este viernes, 12 de junio, el Mundial 2026 tendrá continuidad en su fase de grupos. Dos partidos asoman en el calendario, válidos por el grupo B y D de la cita orbital que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

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Atractivo resulta el compromiso entre Estados Unidos y Paraguay, siendo un duelo que se llevará todas las miradas. Uno de los anfitriones buscará los tres puntos, mientras los guaraníes esperan amargarles la fiesta en su cancha.

We feel the support from every corner of the country.



Drop a message to the squad with #TheBestOfUs. pic.twitter.com/eHh0XWv9Fl — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

El otro compromiso será el que juegue Canadá ante Bosnia y Herzegovina. Así, ya los tres anfitriones estarán al día en cuanto a los debuts del campeonato Mundial, donde México ya venció por 2-0 a Sudáfrica.

¿Qué canal pasa Canadá vs. Bosnia y Herzegovina?

Fecha: Viernes, 12 de junio de 2026

Viernes, 12 de junio de 2026 Hora de Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Estadio Toronto - Toronto

Estadio Toronto - Toronto Dónde ver en TV (Colombia): Dsports

¿Qué canal pasa Estados Unidos vs. Paraguay?

Fecha: Viernes, 12 de junio de 2026

Viernes, 12 de junio de 2026 Hora de Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estadio: Estadio Los Ángeles - Inglewood

Estadio Los Ángeles - Inglewood Dónde ver en TV (Colombia): Caracol, RCN, DGO, Disney+

Estados Unidos vs. Paraguay: un duelo que promete emociones

En un duelo de estrategas argentinos de estilo dispar, el coanfitrión Estados Unidos y Paraguay abrirán el viernes su camino en el Mundial de Norteamérica 2026 con la convicción de que el Grupo D no admite pasos en falso.

Bajo la dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino, Estados Unidos tiene asegurada la localía incluso más allá de la exigente serie que comparte con los guaraníes, Australia y Turquía.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Pero la efervescencia de la hinchada no está asegurada, en un país que muchas veces se ve superado en casa por hinchadas rivales, impulsadas por amplias comunidades inmigrantes.

Enfrente, un renacido Paraguay que vuelve a un Mundial tras 16 años de ausencia y planea dar pelea.

Dirigidos por el también argentino Gustavo Alfaro, los guaraníes están dispuestos a recuperar su identidad y volver a ser el equipo ordenado y aguerrido que durante años puso en aprietos a gigantes del fútbol.

Si en el local Christian Pulisic, del AC Milan, será el hombre a seguir, en los sudamericanos destaca la fortaleza defensiva de su capitán, Gustavo Gómez, pieza clave del Palmeiras de Brasil.

Para Pochettino, la clave de su equipo estará en aferrarse a la “enorme inspiración” que produce jugar en casa.

En tiendas paraguayas, Alfaro llama a sus dirigidos a “respetar la identidad histórica” del combinado.

“Dejamos la pasión para las tribunas; nosotros en la cancha pondremos el corazón, la disciplina, el esfuerzo, nuestro talento, la garra y la humildad”, avisó el DT en la antesala mundialista.

*Con información de AFP