Confirman cambio radical que influye en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo tendrá que tomar decisión

Tras la conclusión de su participación en la Copa Mundial de la Fifa en México, Estados Unidos y Canadá 2026, los integrantes de la Selección Colombia retornaron a sus actividades particulares. Mientras una parte del plantel se reincorporó a sus clubes, otros futbolistas iniciaron periodos de descanso junto a sus familias.

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En el entorno administrativo del equipo nacional, la atención se concentró en la continuidad del director técnico Néstor Lorenzo. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) concretó la renovación del entrenador argentino, luego de las versiones sobre el interés de otras organizaciones continentales en contar con sus servicios.

Posterior a la firma del nuevo contrato del cuerpo técnico, se confirmó una reestructuración logística dispuesta por el órgano rector del fútbol mundial.

La Fifa determinó modificar el calendario de competencias internacionales para el segundo semestre del año, eliminando las jornadas dobles habituales de los meses de septiembre y octubre.

Unificación de jornadas y planificación deportiva

La medida del ente internacional consiste en unificar los compromisos de ambos meses en una sola ventana de trabajo.

La Fifa confirmó en sus plataformas oficiales que el periodo internacional para las selecciones nacionales se extenderá desde el lunes 21 de septiembre hasta el martes 6 de octubre.

Gustavo Puerta y Luis Díaz celebrando con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Durante este lapso de quince días, las delegaciones disputarán cuatro partidos de carácter amistoso en lugar de los dos habituales por fecha. La unificación del calendario permitirá al cuerpo técnico disponer de un tiempo continuo de concentración para evaluar el rendimiento colectivo de cara a los siguientes torneos.

Aunque las autoridades no han publicado el reglamento definitivo de la convocatoria, seguramente se permitirá la citación de un solo grupo de futbolistas para los cuatro encuentros. Esta ventana internacional representará el primer ciclo de trabajo tras el certamen mundialista, en medio de las expectativas por el relevo generacional en la nómina.

Situación de los futbolistas y posibles rivales

La reestructuración de la plantilla implica evaluar la continuidad de los jugadores de mayor trayectoria en el proceso. Los deportistas con menor ritmo de competencia o que superen el promedio de edad del grupo podrían quedar fuera de la citación, cediendo su espacio a nuevas opciones para el recambio.

James Rodríguez contra Suiza Foto: Getty Images

En esta coyuntura se encuentra el mediocampista James Rodríguez, quien no hace parte de un club profesional. La falta de competencia del volante en el torneo local o exterior condicionaría su llamado a la Selección Colombia, ante la exigencia de mantener continuidad en la actividad deportiva.

Sobre los compromisos de preparación, la Tricolor no ha oficializado las sedes ni los oponentes. Las versiones de la prensa deportiva señalan como alternativas las selecciones de México y Perú, además de probables encuentros frente a los representativos de Estados Unidos y Canadá.