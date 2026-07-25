Gustavo Puerta salió a hablar sobre Néstor Lorenzo: esto dijo tras las críticas contra el DT

Néstor Lorenzo renovó su contrato con la Selección Colombia hasta 2030, decisión que dividió opiniones entre los hinchas tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026. El técnico argentino ha sido blanco de críticas por sus convocatorias, cambios y plan de juego al frente de la Tricolor.

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A pesar de eso, cuenta con el respaldo de varios jugadores. Gustavo Puerta, por ejemplo, salió en defensa de Lorenzo y agradeció la oportunidad que le dio de ser titular en la Copa del Mundo.

“El Mundial me cambió la vida en muchos aspectos. Primero que todo, la gente cada que he salido a las calles me han demostrado ese cariño enorme, ahora me conocen mucho más”, dijo en el Vbar Caracol.

Mucho de eso tiene que ver con las órdenes que le dio Lorenzo. “En la Selección, el profe me dio un rol más serio, con mucha más responsabilidad al saber que era el equilibrio en defensa y ataque del equipo. Siempre me inculcó jugar hacia adelante, buscar el pase que rompe líneas para ganar la ventaja. En esa parte di un paso importante en mi manera de jugar”, explicó.

Ese desempeño con la Tricolor le abre puertas en Europa, donde suena para llegar a ligas importantes como Italia, Inglaterra o Portugal. “Estoy esperando qué pasará con mi futuro, esperemos a ver para dónde me voy. Para mí es importante y lindo sentir ese apoyo del pueblo colombiano.

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia de mayores. Foto: FCF

Puerta le quitó el puesto a Richard Ríos en la Selección Colombia y fue titular en los cinco partidos mostrando una solvencia impresionante para sus 23 años de edad.

“Me sentí con mucha confianza desde el primer partido”, aseguró. “Eso fue en gran parte del apoyo de los compañeros y el cuerpo técnico desde el primer día. Eso para uno como jugador es demasiado importante y cada vez te vas llenando de más confianza. En la Copa me fui sintiendo mucho mejor y eso se vio reflejado dentro de la cancha”, dijo.

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En el partido ante Suiza disputó los 120 minutos, haciendo un desgaste titánico para recuperar la pelota y pisar el área rival. Desafortunadamente, los cobros fallidos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández terminaron por sacar a Colombia del sueño mundialista.

Desde entonces, Gustavo Puerta ha estado compartiendo con su familia y amigos a la espera del hijo que viene en camino.

En los próximos días estará viajando a España para unirse a la pretemporada del Racing de Santander, club que le fijó un precio de 20 millones de euros para dejarlo salir.

Hasta ahora solo se tiene conocimiento de una oferta de 16 millones de euros entregada por Bologna, además del interés que tuvo FC Porto a través de intermediarios.