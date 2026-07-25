Filtran motivo por el que Galatasaray rechazó a Jhon Jader Durán: todo salió a la luz

El fútbol de élite le está dando una nueva oportunidad a Jhon Jader Durán después de las polémicas que ha protagonizado y de pasar por diferentes equipos, el más reciente fue el Zenit de San Petersburgo.

Jhon Jáder Durán se sacrificó: este es el millonario sueldo que le pagarán en Benfica

El exfutbolista de Aston Villa fue oficializado como nuevo jugador del Benfica de Portugal, uno de los clubes más grandes de ese país y en el que también está el colombiano Richard Ríos, que ha sonado para otros conjuntos.

Con el pasar de las horas, se han ido conociendo nuevos detalles de cómo se ejecutó la llegada de Durán a Las Águilas, pero también de los motivos por los que finalmente no fichó por el Galatasaray.

En su momento se daba prácticamente por hecho que el delantero, que supo brillar en la Premier League, aterrizaría en el conjunto turco, lo que sería su segunda experiencia en esta liga después de lo que fue su paso por el Fenerbahçe.

Jhon Jáder Durán, nuevo delantero del Benfica. Foto: @SLBenfica

Las conversaciones estaban adelantadas y ya solo faltaban algunos detalles, pero a última hora todo se cayó. De acuerdo con el periodista Erinç Bilican, la idea en un principio era que el jugador de la Selección Colombia iría allí como préstamo gratuito y Al Nassr, club que es dueño de su pase, pagaría cinco millones de euros del salario.

Incluso, también había una cláusula de rescisión unilateral, por lo que ya prácticamente todo estaba encaminado para que así fuera. Sin embargo, el equipo en el que juega Cristiano Ronaldo habría cambiado las condiciones a último momento y supuestamente exigió el pago de cinco millones de euros por el costo de la cesión.

Revuelo en Benfica por las primeras palabras de Jhon Durán: esto dijo en su presentación

Ante esto, la directiva del Galatasaray hizo conocer su negativa, por lo que se terminó frenando todo y Jhon Jader finalmente no volvió a tierras turcas.

Tras ello, Benfica apareció como una gran opción que llamó la atención al goleador, que decidió irse allí y hasta hacer algunos esfuerzos económicos, según lo que se ha conocido en las últimas horas sobre cómo fueron las condiciones del préstamo.

Sobre la mesa hay una opción de compra que no es obligatoria y que asciende a los 30 millones de euros, una cifra muy baja para lo que Al Nassr le pagó en su momento al Aston Villa para hacerse con sus servicios.

Jhon Durán vuelve a Europa con el Benfica de Richard Ríos. Foto: Benfica

En cuanto al alto salario de Durán, los portugueses solo le pagarán 4 millones de euros del valor total de su contrato, el mismo número que en su momento se había acordado con el Zenit a principios del 2026.

De acuerdo con lo revelado por Benfica, el colombiano le costará al club un total de 6,1 millones de euros en “gastos de cesión, remuneración bruta del jugador, seguro deportivo y costes de seguridad social, mecanismo de solidaridad y comisiones de agencia”.