Jhon Jáder Durán se hizo sentir en su primer partido con Benfica. Al atacante le bastaron unos cuantos segundos en su nueva escuadra en Portugal, para anotar y asistir a un compañero en el amistoso vs. Belenenses.

Jhon Durán puso un pie en Portugal y ya dio de qué hablar: sus palabras resuenan en Benfica

Quien es uno de los delanteros jóvenes del que más espera Colombia llegó al área rival y como el cazador que es, solo tuvo que mandarla a guardar luego de un pase de su compañero.

Para la confianza de Durán esto es vital, debido a que venía de varios meses sin anotar en sus pasos fallidos por Zenit de Rusia y Fenerbahçe de Turquía. Ahora en los lusos, la idea es que recupere su mejor nivel como se le vio en algún momento con Aston Villa.

Durán faz o 4º! 🎮 pic.twitter.com/NUGfUH1NJ6 — SL Benfica (@SLBenfica) July 24, 2026

Además de esa anotación, Jhon Jáder también aportó un pasegol para el argentino, Gianluca Prestianni, que se benefició de la actuación del colombiano y, entre ambos, aportaron para el triunfo final por 5-1 ante su rival de turno.

Ese sencillo pero significativo gol de Durán se da apenas días después de su presentación y primer entrenamiento con las águilas. Adicionalmente, le regresa la confianza a la directiva y DT, Marco Silva, que creyó en él y le dio un espaldarazo de confianza.

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Benfica arropa a Jhon Durán

Desde el minuto uno se vio que Benfica quiere que el delantero colombiano vuelva a ser el que fue en su paso por la Premier League de Inglaterra.

En entrevista con ‘Sport TV’, el nuevo jefe de Jhon dio a entender que su decisión por ficharlo estuvo respaldada por las charlas previas que tuvieron, las cuales les demostraron el compromiso del atacante para prepararse y dar lo mejor de sí.

Jhon Jáder Durán y su DT en Benfica, Marco Silva Foto: Captura a video de Benfica

“Si [Durán] no estuviera [comprometido], no habría fichado por el Benfica . Tuvo un año por debajo de lo que puede y debe hacer, dos cesiones que no salieron como él quería. Eso es pasado, nos interesa el presente y lo que puede hacer", le auguró Silva para sacarle el mejor provecho.

“Estamos aquí para ayudarle, como todos los demás. No queremos centrarnos en un solo jugador. El Benfica tiene que ser una fuerza colectiva. Durán vino a ayudar, hoy o dentro de tres días no estará aquí porque viene de vacaciones", aseveró el estratega poniendo sobre la mesa el apoyo que le darán.

Jhon Durán siendo presentado en Benfica, de Portugal. Foto: Benfica

“Es un delantero con características diferentes a las que tenemos [en la plantilla], lo conozco muy bien, tuvo un impacto tremendo en el Aston Villa, nuestro objetivo es sacar el máximo provecho de él, ponerlo al más alto nivel, creo en eso, y si eso sucede ayudará al Benfica”, aspiran para la temporada que está por empezar.

”Tiene mucho que aprender, es joven, ha pasado por muchos clubes y ligas, quizás demasiados para su edad [22 años], pero vino en cuerpo y alma al Benfica. Él sabe la magnitud del club al que representará“, culminó por el voto de confianza dado.

Temporada, a punto de empezar

Luego de esta presentación en un juego de preparación, para Durán y Benfica vendrán los estrenos en competencia oficial. El próximo 30 de julio vs. FC St. Gallen por Europa League y 9 de agosto próximo vs. Académico de Viseu Futebol Clube en la fecha 1 de la Primeira Liga.