Iván Mejía revela lo que hará Néstor Lorenzo con James Rodríguez: “Prepárense”

Néstor Lorenzo renovó su contrato como director técnico de la Selección Colombia y está listo para emprender un nuevo proceso rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

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Iván Mejía, reconocido periodista deportivo, dio su opinión sobre esta decisión que se confirmó después de la reunión del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), encabezada por el presidente Ramón Jesurún.

“No, no puedo estar de acuerdo con la renovación de Lorenzo”, aseguró Mejía. “Su mandato tuvo altas y bajas, pero en general quedó la sensación de un DT entregado a los empresarios, caprichoso y escasa búsqueda de la renovación”, escribió en X.

Mejía anticipó lo que pasará con James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, que ha guardado silencio desde el día de la eliminación contra Suiza. “Prepárense para ver a James en Copa América“, sentenció Mejía.

Y es que, al margen de las críticas, James Rodríguez ha sido piedra angular en el proceso de Lorenzo. Hasta en sus peores épocas a nivel de clubes fue convocado a la Selección Colombia y la continuidad del cuerpo técnico abre la puerta para que siga jugando con la Tricolor.

Colombia v Suiza: James Rodríguez, capitán de la Tricolor Foto: Getty Images

La primera convocatoria de Néstor Lorenzo, después de haber renovado contrato, será en septiembre de este mismo año de cara a los amistosos internacionales. La expectativa es ver nuevas caras y un plan de trabajo diferente al que terminó con la derrota en penales ante Suiza.

La primera decisión que debe tomar es la de su asistente técnico, teniendo en cuenta que Amaranto Perea dio un paso al costado para irse a dirigir a Independiente Medellín.

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La Federación Colombiana de Fútbol le da plena libertad a Lorenzo para definir los nuevos integrantes de su grupo de trabajo o hacer cambios en el cuerpo técnico si así lo desea.

En el comunicado oficial no se dieron detalles sobre la duración del contrato; sin embargo, se conoció que Néstor Lorenzo estará vinculado hasta que terminen las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030. En caso de clasificar, se renovará automáticamente hasta después de la cita orbital.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images via AFP

Este espaldarazo de confianza fue liderado por Jesurún, a pesar de que varios miembros del comité ejecutivo estaban indecisos o directamente apoyaban un cambio de timonel. La FCF destacó los resultados obtenidos por la Selección Colombia en la Copa América 2024 y su regreso al Mundial tras ocho años de espera, dos razones de peso para seguir confiando.

“Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, apuntaron en el comunicado.