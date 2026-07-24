Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este viernes 24 de julio

Este viernes 24 de julio llega cargado de movimientos energéticos que, según el reconocido astrólogo Niño Prodigio, marcarán el rumbo emocional y espiritual de cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.
Los cambios entre la energía de los planetas invitan a los amantes de los astros a prestar especial atención a algunas señales que brinda el universo, especialmente en temas relacionados con el amor, el trabajo y las decisiones que vienen postergándose desde hace varios días.
Fiel a su estilo cercano y reflexivo, el Niño Prodigio comparte sus predicciones diarias con el objetivo de orientar a quienes buscan claridad en medio de la incertidumbre o algunos consejos y señales para tomar decisiones importantes.
En esta ocasión, los astros revelan oportunidades para cerrar ciclos, fortalecer vínculos y replantear metas personales, siempre desde una mirada consciente y alineada con la energía del momento.
A continuación, se presentan el horóscopo y las predicciones de cada signo, teniendo en cuenta su elemento fundamental, para hoy viernes, 24 de julio.
Horóscopo del 24 de julio de 2026
Fuego: Aries, Leo y Sagitario
“La energía impulsa nuevos comienzos, expansión y confianza. Será un momento favorable para abrirte a oportunidades, seguir tus sueños y disfrutar con entiusiasmo de lo que la vida te ofrece”.
Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio
“Las raíces, la familia y el crecimiento interior tomarán protagonismo. Conectar con tu historia y fortalecer tu bienestar emocional te dará la estabilidad necesaria para avanzar en tus metas”.
Aire: Géminis, Libra y Acuario
“Las relaciones, los proyectos compartidos y la vida estarán especialmente favorecidos. El diálogo, la colaboración y el optimismo abrirán puertas a nuevas oportunidades”.
Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis
“La salud, la prosperidad y el reconocimiento marcarán la jornada. cuidarte, confiar en tus capacidades y avanzar con determinación te acercará a los resultados que esperas”.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.