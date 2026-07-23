“Bogotá está invivible”: reconocida influencer denunció ser víctima de los ‘rompevidrios’ en el norte de la ciudad

La inseguridad en Bogotá vuelve a ser motivo de discusión pública en las redes tras la denuncia realizada por la actriz e influencer colombiana María Elvira. La creadora de contenido, quien cuenta con una comunidad superior a los 580.000 seguidores en TikTok, reportó a través de sus redes sociales un incidente en el que su vehículo resultó afectado bajo la modalidad conocida como ‘rompevidrios’, en un sector del norte de la capital.

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El suceso ocurrió en la calle 109 con carrera 19, una zona comercial y gastronómica en la que operan las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) gestionadas por el Distrito. De acuerdo con el testimonio en video publicado por la influencer, el hecho se produjo entre las 7:00 p.m. y las 9:30 p.m., lapso en el que ella y sus acompañantes se encontraban al interior de un establecimiento comercial cercano.

En el clip difundido en su perfil oficial de TikTok, María Elvira mostró los daños materiales sufridos en la ventana posterior de su automóvil, cuyos cristales quedaron sobre los asientos traseros. A pesar del impacto de la situación, la influencer precisó que ni ella ni sus acompañantes sufrieron lesiones físicas y aclaró que no se registró la pérdida de objetos de valor en el interior del vehículo.

“Acabo de llegar a mi casa y por primera vez sufrí un robo en Bogotá. Realmente subo este video simplemente para generar conciencia y para contar un poquito de lo que me pasó, aunque gracias a Dios estoy bien; a mí ni a mis amigos nos pasó nada”, relató la creadora de contenido en la publicación.

María Elvira enfatizó en su mensaje que, al momento del parqueo, hizo uso de las plataformas digitales correspondientes para cancelar la tarifa establecida por el uso del espacio público habilitado por la ciudad. Asimismo, la actriz señaló que las pérdidas fueron netamente materiales.

Durante el relato, la creadora de contenido hizo referencia a presuntos actos delictivos adicionales que habrían ocurrido en la misma zona esa noche. Según expresó, este tipo de sucesos la llevaron a afirmar en sus plataformas que “Bogotá está invivible”, al tiempo que cuestionó la efectividad del esquema de vigilancia en los puntos de parqueo tarifado.

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La influenciadora confirmó que ya adelantó los trámites correspondientes ante la compañía aseguradora de su vehículo y que realizó el reporte oficial ante las autoridades locales. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado de manera oficial sobre este caso específico ni ha confirmado si existen cámaras de seguridad del circuito cerrado del sector que permitan identificar a los responsables.

¿Quién es María Elvira?

María Elvira se ha consolidado en el ámbito digital colombiano gracias a la creación de contenido enfocado en temas de estilo de vida (lifestyle), moda, belleza y actuación. Su presencia en plataformas como TikTok e Instagram le ha permitido construir una audiencia considerable, caracterizada por la interacción continua en publicaciones relacionadas con tendencias urbanas y rutinas diarias en la capital del país.