España multa a Ibai Llanos y otros dos influencers por incumplir normas de publicidad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó este jueves a tres de los creadores de contenido más populares de España, entre ellos Ibai Llanos, por incumplir las normas sobre publicidad y protección de menores en plataformas digitales.

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En un comunicado, el organismo explicó que las sanciones responden a diferentes infracciones detectadas durante sus emisiones y publicaciones.

“Los expedientes se refieren a la falta de identificación clara de comunicaciones comerciales, a la ausencia de medidas adecuadas de protección de menores y a la difusión de publicidad de medicamentos sin respetar los requisitos específicos aplicables”, señaló la CNMC.

Ibai Llanos, uno de los streamers más seguidos del mundo y con más de 17 millones de suscriptores en Twitch, deberá pagar una multa de 710 euros (unos 800 dólares).

Ibai Llanos reúne a más de 17 millones de seguidores en Twitch, una de las mayores plataformas de transmisiones en directo del mundo. Foto: Getty Images

La autoridad concluyó que promocionó una marca de bebidas durante la transmisión en X de un evento deportivo sin indicar de forma expresa que se trataba de contenido publicitario.

“La publicidad” debe poder “reconocerse de forma clara por el espectador”, recordó la CNMC al justificar la sanción.

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Por su parte, el creador de contenido Jordi Wild recibió una multa de 1.543 euros (unos 1.750 dólares). Según el regulador, difundió en su canal de YouTube, donde supera los 12 millones de seguidores, varios videos de deportes de combate extremos sin incluir advertencias sobre su contenido para menores de edad.

“La falta de calificación” de material sensible “puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental”, explicó el organismo.

Jordi Wild y Nachter suman millones de suscriptores en YouTube, donde fueron sancionados por incumplir normas de publicidad y protección de menores. Foto: Getty Images

La tercera sanción recayó sobre el influencer Nachter, quien acumula cerca de seis millones de suscriptores en YouTube. La CNMC le impuso una multa de 1.779 euros (unos 2.000 dólares) por promocionar un medicamento contra la gripe sin cumplir las exigencias que establece la normativa para este tipo de publicidad.

De acuerdo con el regulador, el creador de contenido omitió información considerada esencial para el uso adecuado del producto.

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En concreto, la autoridad concluyó que difundió la campaña “sin respetar los requisitos previstos para la publicidad de medicamentos”, entre ellos ofrecer “información esencial para un uso correcto”.

Con estas sanciones, la CNMC reiteró la obligación de que los creadores de contenido identifiquen de forma clara la publicidad que difunden y respeten las normas destinadas a proteger a los menores y a regular la promoción de productos sanitarios en plataformas digitales.

*Con información de AFP.