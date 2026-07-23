Locutores argentinos insultaron a Rosalía tras final del Mundial 2026 y se metieron con su físico: “Gorda y lesbiana”

El Mundial 2026 concluyó el pasado 19 de julio, dejando como ganadora a la selección de España, la cual marcó un gol definitivo en contra de Argentina. Ferrán Torres fue el encargado de dar la victoria, ubicándolo como el otros de este cierre internacional.

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La derrota de la Albiceleste generó debates y peleas en redes sociales, las cuales escalaron a insultos y ofensas pasadas de tono entre hinchas. Pese a que todo estaba en un plano muy general, las miradas terminaron en Rosalía, quien fue señalada por “provocar” en este contexto futbolero.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la cantante tuvo un gesto que disgustó y molestó a los argentinos en este panorama deportivo. Todo arrancó cuando Mia Khalifa publicó un video con la canción La Perla, simulando cantarla con pulla incluida a Argentina.

“Suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió en el clip.

“La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, suena de fondo.

Rosalía no dimensionó su acción y reposteó el clip, sin imaginar que sus fanáticos se ofenderían al considerarlo una burla. La española quiso pedir perdón, afirmando que solo compartió el post por lo que sonaba su canción, más no por las palabras que había allí.

“Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió como un perdón genérico. “Solo tengo amor por Argentina”.

Ante esto, locutores de La Trinchera quisieron pronunciarse al respecto, arremetiendo contra la famosa. Los argentinos no se midieron y plasmaron lo ofendidos que estaban por este supuesto gesto grosero.

Una de las integrantes, identificada como Sofi, apuntó que “estaba harta de que los tomaran de boludos”, además de sentirse “literalmente podrida”.

“Esto aplica para Rosalía, que me sorprendió. ¿No tiene asesores? Una artista de ese tipo que se burle de nosotros”, dijo la mujer, bastante indignada.

“Gorda, pu$% y lesbiana”, agregó uno de los colaboradores, repitiéndolo en varias ocasiones.

La mujer siguió hablando, apuntando: “Me recalenté, me saqué las canciones de la playlist. Porque mira que la escuchaba”.