¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 23 de julio, según Walter Mercado

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Por esta razón, sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el jueves 23 de julio de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Walter Mercado, astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será un buen momento para retomar conversaciones importantes y recuperar el control sobre proyectos que parecían detenidos.

Números de la suerte: 7, 19 y 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será una oportunidad para cerrar asuntos pendientes y avanzar con mayor seguridad en objetivos personales.

Números de la suerte: 4, 33 y 1.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El regreso de Mercurio directo fortalece la capacidad para comunicarse y despeja dudas que venían causando preocupación.

Números de la suerte: 12, 40 y 5.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las tensiones comenzarán a disminuir y será más sencillo expresar sentimientos sin temor a ser malinterpretado.

Números de la suerte: 15, 22 y 7.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad se combinará con una mayor capacidad de negociación. Será una jornada propicia para defender ideas con argumentos sólidos y lograr acuerdos importantes.

Números de la suerte: 19, 49 y 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mercurio, regente de este signo, impulsa el orden y la organización. El día favorecerá la resolución de asuntos pendientes y permitirá recuperar la tranquilidad en diferentes aspectos de la vida.

Números de la suerte: 44, 16 y 6.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía del día favorecerá el diálogo, los acuerdos y la solución de diferencias. Será un momento adecuado para aclarar situaciones o concretar negociaciones importantes.

Números de la suerte: 11, 39 y 8.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La comunicación será más directa y permitirá expresar pensamientos con mayor claridad. También será un buen momento para establecer límites y obtener respuestas concretas.

Números de la suerte: 8, 21 y 17.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La claridad mental ayudará a organizar proyectos y convertir grandes ideas en acciones concretas. Una señal inesperada podría confirmar que el camino elegido es el correcto.

Números de la suerte: 10, 32 y 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La jornada favorecerá las decisiones importantes tanto en el ámbito personal como profesional. Será un momento oportuno para cerrar etapas y comenzar nuevos proyectos con mayor confianza.

Números de la suerte: 4, 27 y 7.

Estos son los números de la suerte de Walter Mercado. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas fluirán con mayor facilidad y será posible comunicar asuntos importantes sin confusiones. También será un buen momento para reorganizar prioridades y enfocarse en las metas futuras.

Números de la suerte: 13, 41 y 4.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Mercurio aporta claridad emocional y facilita la expresión de sentimientos. La recomendación será resolver asuntos pendientes con serenidad y aprovechar el equilibrio que ofrece esta influencia planetaria.

Números de la suerte: 2, 34 y 28.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.