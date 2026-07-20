Números de la suerte de Walter Mercado para ganarse la lotería este lunes festivo, 20 de julio

Las orientaciones astrológicas asociadas al legado de Walter Mercado siguen siendo una de las referencias favoritas para quienes buscan atraer la buena suerte y la prosperidad. Con motivo del lunes 20 de julio, El Nuevo Herald publicó una nueva edición de los tradicionales números de la suerte asignados a cada signo del zodiaco, una sección que continúa despertando el interés de miles de lectores.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Si bien estas cifras no representan una garantía de obtener un premio, numerosos seguidores del reconocido astrólogo las utilizan como una guía simbólica al momento de participar en loterías, chances y otros juegos de azar.

Así, las predicciones inspiradas en Walter Mercado mantienen vigente su influencia entre quienes continúan encontrando en sus mensajes una fuente de esperanza e inspiración para probar fortuna.

Aries

La energía favorece la creatividad, el romance y los momentos de bienestar. Disfrutar de pequeños detalles y compartir con los seres queridos fortalecerá el ánimo.

Números de suerte: 7, 52, 33.

Tauro

Será un buen momento para impulsar cambios en la imagen y los hábitos, procurando también una transformación interior con una actitud más optimista.

Números de suerte: 10, 6, 43.

Géminis

El apoyo afectivo cobrará importancia. Quienes estén solteros podrían conocer a alguien especial, mientras que la salud requerirá atención oportuna.

Números de suerte: 38, 25, 48.

Cáncer

La vitalidad aumentará durante el día y favorecerá el amor y las relaciones sociales. Convendrá medir las palabras y abrirse a nuevas amistades.

Números de suerte: 14, 36, 9.

Leo

Podrían surgir gastos relacionados con el hogar. Será recomendable controlar el presupuesto antes de realizar compras o remodelaciones.

Números de suerte: 20, 6, 15.

Virgo

La moderación será clave para cuidar la salud. Agradecer lo que recibe y aceptar el apoyo de quienes lo aprecian contribuirá a su bienestar.

Números de suerte: 1, 36, 41.

Libra

El carisma estará en su punto más alto. Será un buen momento para cumplir compromisos, organizar las finanzas y priorizar los asuntos familiares.

Números de suerte: 8, 22, 19.

Walter Mercado Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Escorpio

Llegarán reconocimientos por el esfuerzo realizado, aunque será necesario actuar con prudencia al manejar el dinero y dedicar tiempo a un amigo cercano.

Números de suerte: 18, 23, 25.

Sagitario

El atractivo personal aumentará y favorecerá los cambios positivos. La confianza en sí mismo será determinante para alcanzar sus objetivos.

Números de suerte: 40, 5, 31.

Capricornio

Las dificultades comenzarán a resolverse, especialmente en el ámbito económico. También será un buen momento para comprender mejor a quienes lo rodean.

Números de suerte: 11, 32, 7.

Acuario

Será conveniente hacer una pausa para organizar ideas y evitar el exceso de actividades. La vida profesional demandará mayor atención.

Números de suerte: 14, 38, 50.

Piscis

El esfuerzo en el trabajo traerá recompensas. Convendrá mantener el enfoque en las oportunidades laborales sin descuidar el desarrollo de sus talentos.

Números de suerte: 10, 15, 4.