Luis Díaz bautiza a su tercer hijo y sella su hermandad con Daniel Muñoz al nombrarlo padrino del pequeño Fernando

Tras la culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los futbolistas de la Selección Colombia disfrutan de sus periodos de descanso antes de reintegrarse a sus respectivos clubes europeos. En este receso deportivo, el delantero Luis Díaz y su esposa, “Gera” Ponce, celebraron el bautizo de su tercer hijo, Fernando, en una ceremonia religiosa que reflejó los lazos personales que se construyen al interior del combinado nacional. El lateral derecho Daniel Muñoz fue el elegido para asumir el rol de padrino del menor.

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El pequeño Fernando, primer hijo varón de la pareja Díaz-Ponce, nació el pasado 11 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, sus padres compartieron la noticia en redes con un mensaje que expresaba la llegada del menor como un “sueño más de nuestro corazón hecho realidad”.

Luis Díaz y Gera Ponce bautizaron a su hijo Fernando Foto: @geraponce

En las últimas horas, diversas imágenes difundidas en redes sociales por parte de la madre del pequeño, dejan ver detalles de la ceremonia religiosa. En los registros se observa al jugador del Bayern Múnich y a su esposa acompañados por sus círculos familiares más cercanos. Sin embargo, el detalle que captó la atención fue la participación activa de Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace de Inglaterra, y de su esposa, Manuela Jiménez Ángel, en calidad de padrinos del bautizado.

Daniel Muñoz fue elegido como el padrino de la ceremonia Foto: @geraponce

La ceremonia se caracterizó por una cuidadosa propuesta estética basada en la armonía de colores de los asistentes y la decoración. La familia Díaz-Ponce optó por una paleta de colores tierra y naturaleza; en los registros se observa a Geraldine Ponce luciendo un elegante vestido largo en tono verde oliva, una elección que combinó a la perfección con los vestidos de sus hijas, Roma y Charlotte.

Por su parte, Luis Díaz vistió una camisa en una tonalidad verde ligeramente más oscura, complementada con un pantalón claro en un tono crema, logrando un equilibrio que combinó con la decoración de la iglesia y la recepción, donde predominaron los follajes verdes, los detalles blancos y los matices arena o beige.

En un sutil contraste, resaltó la pareja de padrinos, Daniel Muñoz y Manuela Jiménez, vistieron completamente de blanco, una sintonía que compartieron con el pequeño Fernando, quien lució el tradicional conjunto blanco para su bautizo.

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La relación entre Luis Díaz y Daniel Muñoz no es nueva ni se limita a los terrenos de juego. De acuerdo con anteriores reportes, los lazos entre ambos futbolistas se han estrechado de manera significativa durante las concentraciones de la Selección Colombia y los torneos internacionales organizados por la Conmebol y la FIFA.

Esta cercanía también ha sido visible en el entorno familiar. Durante el transcurso del reciente Mundial de 2026, los registros de transmisión y las publicaciones de las familias mostraron a Geraldine Ponce y Manuela Jiménez compartiendo en las tribunas de los estadios, acompañadas por sus hijos. Versiones extraoficiales señalan que las vacaciones conjuntas y los viajes familiares previos ya daban indicios de una relación que ahora se formaliza a través del lazo religioso.