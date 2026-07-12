Padre de Luis Díaz sorprendió con mensaje para James Rodríguez y destacó emotivo detalle

James Rodríguez nuevamente es tendencia en redes sociales, pues el capitán de la selección Colombia está celebrando su cumpleaños número 35, por lo que sus plataformas se llenaron de mensajes de felicitación de parte de familiares, amigos, colegas y miles de seguidores, quienes aprovecharon la fecha para recordarle el cariño y la admiración que despierta entre los colombianos.

Novia de James Rodríguez destapó la decisión que tomó al iniciar su relación con el jugador

La importante fecha llega solo unos días después de la eliminación de la Tricolor del Mundial de 2026, que pudo haber sido la última Copa del Mundo del deportista cucuteño.

En medio de ese difícil momento deportivo, las muestras de afecto hacia el ’10′ se multiplicaron y varios personajes del fútbol colombiano aprovecharon para destacar su legado y desearle lo mejor en los nuevos retos que vienen para su carrera.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Mane Díaz, padre de Luis Díaz. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 327 mil seguidores, compartió una fotografía junto a James Rodríguez y le dedicó unas sentidas palabras que no tardaron en generar reacciones entre los usuarios.

El padre del atacante de la Selección Colombia comenzó enviándole una bendición al mediocampista y deseándole éxito en cada uno de los proyectos que emprenda en esta nueva etapa de su vida.

“Primero que todo, saludarte y luego aprovechar este momento para felicitarte en el día de tu cumpleaños. Dios te bendiga, te cuide, te proteja y te dé mucha sabiduría e inteligencia para que todos tus proyectos y metas se te cumplan”, escribió.

Novia de James Rodríguez reveló la verdad de su relación y confesó cómo se conocieron

Sin embargo, fue la parte final de su mensaje la que terminó robándose la atención. Mane Díaz dejó claro el enorme reconocimiento que siente por James Rodríguez y destacó el papel que ha desempeñado durante años como uno de los grandes referentes del fútbol colombiano.

“Quiero decirte que te queremos mucho por tantas alegrías, tantas emociones que nos has dado y nos seguirás dando”, expresó, una frase que varios internautas interpretaron como un respaldo al capitán en un momento en el que su futuro con la Selección Colombia sigue siendo tema de conversación.

El padre de Luis Díaz también aseguró que tanto él como toda su familia continuarán apoyando al futbolista, dejando en evidencia la buena relación y el respeto que existe entre ambos.

“Eres un guerrero de la vida y por eso acá estamos para brindarte apoyo, mi familia, mis hijos, mi esposa y, en lo personal, te deseo un día muy especial. Pelao, vamos por más”, concluyó.