Festejo viral e inesperado de Erling Haaland por paso de Messi a semifinales del Mundial 2026

Erling Haaland se fue del Mundial 2026 el mismo día que Lionel Messi accedió a la semifinal. En primer turno Inglaterra venció a Noruega, mientras en el segundo Argentina triunfo contra Suiza.

Por como está configurado el cuadro, ahora el enfrentamiento de semifinales será Inglaterra vs. Argentina, programado para jugarse el próximo miércoles, 15 de julio, desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

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Dicho compromiso tendrá un seguidor especial en favor de los argetinos, y en especial de Lionel Messi. Será el atacante sensación de la Copa Mundo, Erling Haaland. Este a pesar de estar 100% metido con su seleccionado, dio muestras durante todo el torneo de deleitarse del juego del 10 rosarino.

Tras la definición de los clasificados a ‘semis’, el medio TNT Sports revivió una historia subida por el noruego en su cuenta personal de Snapchat donde mientras bebía algo escribió: “Bebiendo las lágrimas de los haters de Messi”.

Erling Haaland, fan de Lionel Messi y su actuación en el Mundial 2026 Foto: Captura al Snapchat de Erling Haaland

Esa historia fue subida luego de la victoria agónica de los sudamericanos ante Egipto, cuando se llegó a pensar que la actual campeona mundial se despedía del torneo. En los minutos finales hubo remontada y seguieron con vida.

Al principio del campeonato celebrado en Norteamérica Haaland también había también hecho mención de Messi. Fue después del debut del jugador de Inter Miami cuando hizo triplete vs. Argelia.

“Messi es un demente”, fue el corto, pero contundente mensaje que puso el noruego junto a una cara sonriente que dio cuenta de su éxtasis por ver jugar así a Lionel.

Haaland quedó en carrera

Ya sin el noruego en la Copa Mundo, el camino por la Bota de Oro del torneo quedó libre para otros goleadores que persiguen dicho reconocimiento individual.

Quienes están en la cima de dicha tabla son el argentino Messi y el francés Mbappé. Detrás de estos dos justamente estaba el noruego Haaland, quien se podría ver superado por otros que le pisan fuerte su tercer puesto.

En las próximas jornadas se sabrá si alguno de los aspirantes sigue en carrera. Mínimo uno se cree que vaya a la gran final, mientras que los otros quedarán relegados a disputar el partido por el tercer puesto.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 hasta las semifinales:

8 goles: Messi (Argentina), Mbappé (Francia)

7 goles: Haaland (Noruega)

6 goles: Kane (Inglaterra), Bellingham (Inglaterra)

5 goles: Ousmane Dembélé (Francia)

4 goles: Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

Así se jugarán las semifinales

España vs. Francia

Fecha: 14 de julio

14 de julio Hora de Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Dallas, Texas

Dallas, Texas Canal de TV: DSports (DGO), Disney+, Win Sports, Caracol TV, RCN TV.

Argentina vs. Inglaterra

Fecha: 15 de julio

15 de julio Hora de Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Canal de TV: DSports (DGO), Disney+, Win Sports, Caracol TV, RCN TV.

El único sudamericano que sigue con vida es Argentina y defiende el ser la campeona actual. Las demás naciones añoran con arrebatarle la corona a los sudamericanos.

Dichos juegos serán de alto impacto mundial con figuras como Lamine Yamal vs. Kylian Mbappé, o del otro lado Lionel Messi ante Hary Kane.