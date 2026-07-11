Inglaterra elimina a Noruega y Haaland; está en semifinales del Mundial 2026: próximo rival, hora, fecha y TV

Inglaterra clasifica a las semifinales de la Copa del Mundo tras superar a Noruega en los cuartos de final, en un partidazo en Miami. Los ingleses pudieron responder cuando más había angustia por el 1-0 de los noruegos en el primer tiempo, que abrieron el marcador tras un golazo de Andreas Schjelderup, que se mete entre las mejores anotaciones del Mundial 2026. Eso no fue suficiente para garantizar el cupo en semifinales de los noruegos.

Richard Ríos se pronunció tras el escándalo con James Rodríguez y la eliminación del Mundial 2026: eriza la piel

Haaland y el estilo de vida ‘Vikingo’ que lleva: sorprende lo que ha comido para el Mundial 2026

Un primer tiempo muy parejo y 1-1 en el marcador, que dejó apartes para Noruega e Inglaterra y ya avisaba del alargue. Los noruegos ya se estaban viendo en el entretiempo con el golazo de Schjelderup, cuando los ingleses cambiaron la velocidad y sorprendieron con el empate a través de Jude Bellingham. Esto fue un cubo de hielo para los vikingos, que se descompensaron en los últimos minutos.

Cuando Noruega mejor la pasaba en la cancha, Anthony Gordon se vistió como máxima figura al 45+2’ tras lanzarse por la banda y así crear una excelente jugada y pillar a Bellingham totalmente habilitado por el interior, con espacios, para decretar el 1-1 parcial al término del primer tiempo.

Por si fuera poco, en los primeros minutos del tiempo extra, Jude volvió a castigar a Noruega y forzó las caras largas de Erling Haaland, quien no pudo desmarcarse de la defensa inglesa y se alejó de las acciones en la zona ofensiva. La figura del Manchester City se retira de la Copa del Mundo con un espectacular nivel, más allá del bloqueo inglés, y queda con siete anotaciones en el Mundial 2026.

Erling Haaland de Noruega disputa un balón con el defensor inglés Marc Guehi, en el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 en Miami. Foto: @nff_landslag

En el minuto 93, Morgan Rogers sacó un potente remate para forzar el rebote del arquero Ørjan Nyland, quien dejó servida la pelota para Bellingham, quien solamente tuvo que empujar para el 2-1. Esto sentenció a los noruegos, que se salvaron de un penalti en contra apenas después cuando Jude iba por el triplete.

Bellingham, héroe de Inglaterra

Dos jugadas maestras que mostraron la falta de reacción de la defensa noruega que le dio ventajas a Bellingham por el interior, que pudo superar las líneas con facilidad para rematar cruzado en la primera anotación y estar atento al rebote en el segundo. El MVP del juego de cuartos de final.

De esta forma festejó Jude Bellingham su segundo gol del partido, con el que clasificó a Inglaterra a la semifinal del Mundial, tras vencer a Noruega en los cuartos de final en Miami. Foto: @England

Además, apareció en los momentos cruciales en Miami cuando más Noruega se inspiraba para buscar el juego. Haaland queda eliminado con los aplausos de todo el planeta por ser el máximo guía de Noruega, mientras que Inglaterra clasifica a las semifinales del Mundial.

Semifinales - Mundial 2026

Estadio: Atlanta, Estados Unidos

Fecha y hora: Miércoles, 15 de julio, 2:00 p.m. (hora colombiana)

Rival: Ganador Argentina vs. Suiza

Canal de TV: Exclusivo DSports (DGO).