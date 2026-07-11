Karina García preocupó con situación que vive en el embarazo: “Me enfermé”

Karina García volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores, esta vez por una actualización sobre el embarazo que atraviesa.

Blessd reaccionó al embarazo de Karina García y dejó inesperado comentario

La creadora de contenido, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia y por haberse coronado como ganadora de La mansión de Luinny, compartió información sobre las dificultades de salud que ha enfrentado durante esta etapa.

Hace algunas semanas, la influencer sorprendió al anunciar que está esperando un bebé junto a su pareja, el cantante Kris R. La noticia fue revelada a través de una publicación conjunta en Instagram, donde ambos expresaron la felicidad que sienten por la llegada del nuevo integrante de la familia.

Desde entonces, Karina ha mantenido al tanto a sus seguidores de los momentos más importantes del embarazo. En sus redes sociales ha compartido videos de reuniones familiares y otras experiencias que han marcado este proceso, dejando ver la emoción con la que vive esta nueva etapa.

Sin embargo, en las últimas horas, la creadora de contenido decidió abrir su corazón y contar que recientemente sufrió un quebranto de salud que la hizo sentir afectada.

Por medio de sus historias de Instagram, Karina reveló: “¿Cómo les parece que ayer me enfermé?”, una frase que despertó la preocupación de quienes siguen de cerca su embarazo.

Aprovechó el espacio para hablar sobre la manera en que ha experimentado los cambios físicos propios de la gestación. “Yo les voy a decir algo, dicen que el embarazo no es sinónimo de enfermedad y yo estoy de acuerdo, el embarazo es sinónimo de vida, el embarazo es sinónimo de amor y de una etapa muy linda que todas las mujeres, pues no todas, pero muchas, tenemos la oportunidad de vivir”.

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No obstante, explicó que, en su caso, los síntomas han sido intensos y han impactado su rutina diaria.

“Pero la verdad, yo a veces me siento tan enfermita que, literal, para mí el embarazo a veces sí es estar enferma”, expresó.

Karina también enumeró algunos de los malestares que ha enfrentado durante estas semanas.

“Es que en tu vida normal, cuando no estás embarazada, tú no tienes vómito, tú no tienes náuseas, tú no tienes dolor de cabeza, tú no tienes acidez, no te duele la columna, en fin”, comentó.

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones entre sus seguidores. Mientras algunas mujeres compartieron experiencias similares vividas durante sus embarazos, otros usuarios aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación, esperando que pueda continuar disfrutando de esta etapa junto a su familia.