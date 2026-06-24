Karina García confirmó su embarazo con tiernas fotos y reveló quién es el padre del bebé

Por medio de sus redes sociales, Karina García, una de las personalidades que más generan conversación en la industria del entretenimiento en Colombia, confirmó su embarazo y compartió lo emocionada que se siente en la espera de su tercer hijo.

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A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió varias fotografías con su pareja, el cantante Kris R, donde dejó ver su estado y compartió unas tiernas palabras.

“Nuestro sueño más bonito viene en camino”, escribió.

En la fotografía, Karina García y Kris R aparecen junto al mar en una sesión especial para anunciar la llegada de su bebé.

La también empresaria luce un conjunto blanco que deja al descubierto su vientre de embarazo, mientras sostiene unas imágenes de ecografía. Kris R. la acompaña abrazándola y observando las fotografías del bebé.

Como era de esperarse, la publicación sumó miles de reacciones en cuestión de minutos. Sus más fieles seguidores se alegraron por la noticia y le dejaron comentarios a modo de felicitación.

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“Felicitaciones, Karina, Dios te bendiga, me alegra mucho esta noticia”; “¿Qué es esta belleza? Felicidades, no lo puedo creer”; “Me muero. Felicitaciones a los dos por esa nueva familia”; “Por fin lo dijiste, me encanta”; “Es nuestro sobrino, muchachas”; y “Dios los bendiga, será un bebé muy afortunado” son algunas de las palabras que se leen.

Ya había rumores del embarazo de Karina García

En las últimas semanas comenzaron a circular rumores sobre un posible embarazo de Karina García luego de que Yina Calderón publicara una serie de comentarios en su cuenta de Instagram sobre una excompañera que, supuestamente, estaría en embarazo.

Aunque en ningún momento mencionó un nombre, en redes sociales varios usuarios interpretaron que se refería a Karina García, lo que aumentó la conversación alrededor del tema.

Desde entonces, diferentes publicaciones de la empresaria comenzaron a ser analizadas por sus seguidores en busca de señales que respaldaran la versión. Uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió durante el debut de la Selección Colombia, cuando apareció usando una camiseta de silueta amplia.

Aunque no hizo ninguna referencia al tema, algunas personas comenzaron a especular que podía estar intentando ocultar cambios físicos.

A esto se sumó un fragmento de una transmisión donde su hijo Valentino hizo un comentario que varios usuarios interpretaron como una posible pista relacionada con un embarazo, especialmente por una conversación alrededor de bebidas que ella supuestamente no podía consumir.