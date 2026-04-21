La salida de Karina García del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? ha generado una ola de reacciones en el entorno del entretenimiento colombiano, especialmente entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, formato del que surgió como una de sus figuras más visibles, específicamente en la segunda temporada.

Aunque en un inicio las versiones sobre su desvinculación estuvieron rodeadas de especulación, fue la propia creadora de contenido quien decidió aclarar lo ocurrido y poner fin a los rumores.

Karina García fue señalada por inesperado comportamiento en redes sociales. Foto: Instagram @karingarciaoficiall

Durante los primeros días de abril de 2026, comenzaron a circular en redes sociales y algunos medios afirmaciones que apuntaban a un supuesto despido por parte del Canal RCN.

En las últimas horas, la propia Karina se encargó de explicarlo en un mensaje de despedida cargado de emotividad, en el que dejó claro que su retiro no tenía que ver con ningún conflicto con canal, sino con otro compromisos laborales a los cuales también necesitaba invertirles tiempo.

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“Para mí no fue fácil, fue algo que pensé durante muchas semanas, con mucha nostalgia y con lágrimas en los ojos. Yo amo estar aquí, me siento muy agradecida con Néstor y Roberto, con el Canal RCN por haberme dado esta oportunidad que para mí es un sueño cumplido”, expresó, evidenciando el vínculo que había construido con el proyecto.

Además, profundizó en los motivos que la llevaron a tomar la decisión definitiva: “Me voy porque tengo proyectos personales que en este momento requieren toda mi atención, aunque quisiera pertenecer al canal si me dan la oportunidad; pero en este momento hay cosas contractuales de marcas con las que trabajo que me impiden cumplirles, y por cosas de dineros y multas no puedo cumplirles”.

Aunque su ciclo en el programa llega a su fin, su nombre continúa siendo relevante dentro del ecosistema digital y televisivo y en las próximas horas hará su ingreso oficial del reality para ocupar el papel de jueza y compartir algunos días con los participantes que continúan dentro de la competencia.