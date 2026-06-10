La incómoda pregunta sobre Alejandro Estrada que hizo reaccionar a Dominica Duque: “Supérenlo”

Desde que Alejandro Estrada se coronó como el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, su nombre se volvió tendencia en redes sociales y generó conversación con respecto a varios temas de su vida personal.

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Uno de los que más ha llamado la atención hasta el momento fue la relación sentimental que tuvo con Dominica Duque, reconocida presentadora con quien compartió varios meses luego de divorciarse de Nataly Umaña.

La comunicadora, quien actualmente hace parte de la sección de entretenimiento del Canal RCN, conoció a Estrada durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y fue en medio de esta competencia gastronómica que construyeron una fuerte conexión, la cual logró conquistar a miles de televidentes que siguieron su historia capítulo tras capítulo.

Las estrellas se conocieron en las grabaciones de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Foto tomada de Instagram: @alejoestrada

No obstante, varios meses después, la pareja confirmó su separación. Aunque ninguno de los dos reveló los motivos que los llevaron a tomar la decisión, dejaron claro que quedaron en buenos términos y conservando el respeto mutuo.

A pesar de ello, el interés de los seguidores por una posible reconciliación no ha desaparecido. De hecho, tras la participación de Alejandro Estrada en el reality del Canal RCN, Dominica recibió una gran cantidad de mensajes relacionados con el actor, situación que en varias ocasiones le habría generado incomodidad, pues llegó a desactivar los comentarios en sus publicaciones para evitar este tipo de interacciones.

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Esto respondió Dominica Duque cuando le preguntaron por Alejandro Estrada

Recientemente, Dominica compartió un video en su cuenta de TikTok y, como suele ocurrir, varios usuarios aprovecharon el espacio para preguntarle por su expareja. Lo que más llamó la atención fue que, por primera vez, decidió responder de manera directa algunos de esos comentarios.

Pregunta de una fan: “Ay, Domi, perdón, pero es que tu vibra con Alejo me gusta... sigue leyendo el libro, no pases esa página”.

“Ay, Domi, perdón, pero es que tu vibra con Alejo me gusta... sigue leyendo el libro, no pases esa página”. Respuesta de Dominica: “Mari, qué bueno que te haya quedado esa energía, solo que ya ambos nos deseamos lo mejor, pero decidimos seguir por caminos diferentes y sería bonito que ustedes también lo entendieran. Te lo digo con todo el amor”.

La respuesta fue interpretada por muchos internautas como una confirmación de que la historia sentimental entre ambos quedó definitivamente en el pasado y que no existe intención de retomar la relación.

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Sin embargo, otro comentario provocó una reacción mucho más contundente por parte de la presentadora.

Pregunta de una fan: “Escríbele, tienes 400 millones de razones para volver a buscarlo”, haciendo referencia al millonario premio que recibió Alejandro Estrada tras convertirse en el ganador de La casa de los famosos Colombia.

Respuesta de Dominica: “Supérenlo, niñas, vayan a terapia jajajajaja”.

La respuesta rápidamente generó reacciones entre los usuarios de la plataforma. Mientras algunos celebraron la sinceridad y el sentido del humor de la presentadora, otros aseguraron que se trató de una respuesta fuerte para quienes todavía mantienen la esperanza de volver a verla junto al actor.

Lo cierto es que Dominica Duque dejó claro que tanto ella como Alejandro Estrada continúan con sus proyectos personales y profesionales por separado, por lo que espera que sus seguidores comprendan que ambos decidieron tomar caminos diferentes, pese al cariño que aún existe entre ellos.