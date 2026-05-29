Nataly Umaña reaccionó al triunfo de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’; publicó inesperado video

En la noche del viernes, 29 de mayo, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Su triunfo generó una ola de reacciones en redes sociales, donde familiares, amigos y seguidores lo felicitaron por este importante logro.

Sin embargo, uno de los pronunciamientos que más llamó la atención en plataformas como Instagram y TikTok fue el video que publicó su exesposa, la actriz Nataly Umaña, de quien se separó en medio de una de las polémicas más comentadas de la primera temporada del programa.

“Felicidades, muy bien, muy bien. Se lo merece”, dijo la mujer en medio de la emoción al ver la transmisión en vivo del reality del Canal RCN.

Como era de esperarse, el momento generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, y los internautas compartieron sus puntos de vista por medio de la sección de los comentarios.

“Jajaja encontró 400 millones de razones para volver”; “Ahora todas lo aman”; “Jajajaja no me esperaba esto, pero puedo decir que me encanta”; “Nataly dio pie para que lo llamaran y se lo ganó”; “Qué nota, se ve que de verdad le da felicidad”; “Así nos damos cuenta de que estábamos del lado correcto, él es un caballero” y “Eso habla bien de él porque casi nadie aplaude el triunfo de un ex”, son algunas de las palabras que se leen.

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¿Cómo terminó el matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Uno de los episodios que más atención generó en la vida pública de Alejandro Estrada ocurrió durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Tras más de una década de matrimonio con la actriz Nataly Umaña, el actor apareció en el programa durante una dinámica de “congelados”, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras reciben una visita sorpresa.

En medio de ese encuentro, y ante la mirada de millones de televidentes, Estrada tomó la decisión de poner fin a su relación y le entregó el anillo de matrimonio a Umaña. El momento se produjo después de que la actriz protagonizara un vínculo sentimental con Miguel Melfi, uno de sus compañeros dentro de la competencia.

La escena rápidamente se convirtió en noticia nacional y provocó todo tipo de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Durante semanas, el tema estuvo en el centro de la conversación pública y pasó a ser uno de los momentos más recordados y debatidos de la televisión colombiana reciente.