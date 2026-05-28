Yuli Ruiz destapó momento íntimo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’

A pocos días de que se lleve a cabo la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, algunas de las celebridades que aceptaron el reto de ‘El Jefe’ e hicieron parte de la producción regresaron al set para acompañar a los finalistas en las últimas horas del juego.

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En medio de una de las conversaciones entre Yuli Ruiz, Marilyn Patiño y Manuela Gómez, salió a relucir un momento protagonizado por Alexa Torrex y Tebi Bernal que generó conversación en redes sociales.

“Ay, no, yo no voy a hacer lo que hicieron esta semana, Levantar la cobija para mostrar qué estaban haciendo (...) Me mandaron el video, perdón, mis amores, pero ustedes saben que es verdad”, dijo Yuli en medio de risas.

Esto hizo que sus compañeras pidieran una explicación al respecto, pues no alcanzaron a ver el contenido y quisieron conocer el contexto de la situación.

“Que Tebi y Alexa se acostaron a besarse, a darse piquitos y Tebi le mando la mano, pero ella abrió la cobija y eso se vio que lo hizo de aposta, para mí (...) y si ella sale y dice algo porque yo estoy opinando, lo siento porque si ella lo hizo sabe que Colombia lo vio. Aquí apagan la luz y eso se ve todo”, dijo frente a las cámaras del programa de telerrealidad del Canal RCN.

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Por otro lado, dejó saber que, tan pronto salió eliminada, buscó algunos videos de su participación en el programa y descubrió que todos los momentos románticos con Alejandro Estrada quedaron registrados, pese a que ocurrieron en medio de la oscuridad.

“Yo me puse a ver los videos besándome con Alejandro y no jajaja qué pena, niñas”, dijo.

Como era de esperarse, algunos seguidores del formato reaccionaron en la sección de comentarios y compartieron sus puntos de vista sobre lo ocurrido.

“Es verdad lo que dice Yuli jaja”; “Ahorita dicen que se lo está inventando y todos vimos el video”; “Pero mentiras no dijo jaja yo lo vi” y “Jajaja me encanto”, son algunas de las palabras que se leen.