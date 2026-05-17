Campanita se sinceró en SEMANA y habló de la depresión que vivió en ‘La casa de los famosos’

Aunque para muchos participantes La casa de los famosos representa una oportunidad de crecimiento profesional y exposición mediática, la experiencia dentro del reality también puede convertirse en una prueba emocional difícil de sobrellevar.

Así lo dejó claro Campanita, quien decidió sincerarse en una entrevista con SEMANA sobre uno de los momentos más complejos que enfrentó durante su permanencia en el programa.

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El creador de contenido habló abiertamente sobre la depresión que vivió mientras estuvo encerrado en la competencia y confesó que hubo días en los que el desgaste mental se volvió prácticamente imposible de manejar.

Durante la conversación, Campanita explicó que el encierro, la presión constante y la intensidad emocional terminaron afectándolo profundamente.

“Aprendí un montón. Experimenté muchísimas cosas, pero lo más difícil que yo puedo decir fue la depresión. O sea, nunca voy a olvidar ese sentimiento tan fuerte que tuve”, expresó.

Sus palabras dejaron en evidencia el fuerte impacto psicológico que puede generar un reality de convivencia, especialmente cuando los participantes permanecen aislados de sus familias, rutinas y espacios personales durante varias semanas.

Campanita también reveló que no se trató de un episodio pasajero ni de un momento puntual dentro del programa. Según contó, la situación se prolongó durante gran parte de su experiencia en la casa y se intensificó con el paso de los días.

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“Y no fue ni una, ni dos, ni tres veces, ni cuatro, o sea, literal, fueron semanas seguidas, semana tras semana, y cada vez éramos fuertes”, afirmó.

En medio de esa difícil situación, Campanita aseguró que encontró apoyo gracias al acompañamiento psicológico que ofrece la producción del programa del Canal RCN a los concursantes. De hecho, reconoció que pedir ayuda fue fundamental para poder continuar dentro de la competencia.

“Entonces tuve la necesidad de tomar ayuda psicológica estando allá adentro, porque nosotros como participantes tenemos esa oportunidad de compartir con psicólogos. Y esa fue mi salida”, explicó.

Aunque La casa de los famosos suele dejar momentos virales, peleas y romances que dominan las redes sociales, las declaraciones de Campanita mostraron una cara mucho más humana de la experiencia.

Lejos del espectáculo, el creador de contenido reconoció que el reality lo llevó al límite emocional y que atravesó semanas especialmente difíciles mientras intentaba mantenerse firme frente a las cámaras.