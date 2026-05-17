Los jugadores que salen en el Álbum Panini pero no fueron convocados al Mundial 2026: golpe para los coleccionistas

Menos de un mes para que comience el Mundial 2026 y el álbum oficial es uno de los elementos que los futboleros más esperan y agilizan para llenar. La marca Panini aterrizó en Colombia en este mayo y revolucionó las redes sociales y coleccionistas con su producto estrella. La magistral pieza de colección ya mueve el bolsillo de los fanáticos para tenerlo listo antes del primer juego mundialista.

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Esta vez, el libro tiene una cantidad mayor de páginas, debido a que son más selecciones participantes en la cita mundialista. Cabe recordar que el cupo pasó de 32 a 48 equipos para esta edición inédita del torneo de la FIFA. Por su puesto, la Selección Colombia hace acto de presencia.

En Colombia todavía se puede adquirir el álbum oficial de la Copa Mundo que promete ser histórica y que tendrá a la ‘Tricolor’ en acción; incluso, ya se adelantan jornadas de ‘cambiatón’ y las cajas de láminas invaden los hogares del país. En medio del afán por tener listo el producto de Panini, se conocieron varios futbolistas que salen en las páginas, pero no estarán en la Copa del Mundo.

Páginas de Colombia en el álbum Panini. En total son 18 jugadores, más el escudo y equipo. Foto: SEMANA

Por ahora, algunas selecciones nacionales han presentado la lista de hasta 55 jugadores como requisito de la FIFA para el Mundial. Otras, como Bosnia Herzegovina, ya se la jugaron y presentaron a los 26 que estarán en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Jugadores de Suecia, Costa de Marfil y Bélgica, que salen en el Álbum Panini, no estarán definitivamente en el magno evento deportivo.

Los jugadores que están en el Panini, pero no irán al Mundial

Suecia:

Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Roony Bardghji (FC Barcelona)

Dejan Kulusevski (Tottenham)

Francia:

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Kingsley Coman (Al Nassr)

Hugo Ekitike (Liverpool)

Japón:

Henry Heroki Mochizuki (FC Machida Zelvia)

Yuki Soma (FC Machida Zelvia)

Takumi Minamino (AS Mónaco)

Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach)

Bélgica

Lois Openda (Juventus)

Costa de Marfil

Willy Boly (Nottingham Forest)

Jean-Philippe Gbamin (FC Metz)

Sébastien Haller (FC Utrecht)

Túnez

Bechir Ben Said (Espérance Sportive)

Yassine Meriah (Espérance Sportive)

Aïssa Laïdouni (Al-Wakrah SC)

Ferjani Sassi (Al-Gharafa SC)

Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Ahly)

Sayfallah Ltaief (Sparta Rotterdam)

Naïm Sliti (Al Shamal)

Haití

Garven Metusala (Colorado Springs)

Christopher Attys (US Triestina Calcio)

Más datos del Álbum Panini

Al momento de revisar los costos para Colombia, hay que tener en cuenta que el promedio de gasto será más alto que en la edición anterior de Qatar 2022 ($476.000). Incluso, se debe tener en cuenta que en ese Mundial, la selección Colombia no clasificó y ahora para 2026 está en lista y tendrá a sus figuras pegadas en las páginas.

Otro punto a tener en cuenta es que son 48 países participantes, 16 más que las ediciones pasadas, y es apenas normal que la inversión para completar las páginas sea más alta. Según datos oficiales de Panini, el costo aumenta un 47 %.

El libro de colección tendrá dos versiones, una económica o normal y la que se considera “pasta dura”, que también tiene un costo un poco más alto que en los años pasados. Son 112 páginas y en los sobres hay 7 láminas.

Costos del Álbum Panini

Otro dato a tener en cuenta es que esta edición tiene un total de 980 espacios a completar en el álbum Panini, lo que hará que se aumente en un 45–50 % el volumen de láminas, aproximadamente, con respecto a las ediciones pasadas con 32 selecciones.