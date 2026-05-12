El ser humano tiende a acumular objetos o cosas que le parecen interesantes; de ahí es de donde surge una figura que, para algunos, suele ser extraña, pero que es más común de lo que se cree.

¿La tiene? Esta lámina de Luis Díaz alcanza precio récord en Colombia: vea cuánto pagarían por ella

El coleccionista es aquella persona que decide recolectar objetos con un fin específico. Existe una diferencia marcada entre este y un acumulador: el primero investiga las piezas que tiene y estas poseen un sentido en su vida misma; el segundo simplemente acumula objetos por el placer de tenerlos y no tiene un objetivo particular al elegir entre uno u otro objeto.

Album del mundial Panini. Foto: Nicolas Linares

Aunque existen coleccionistas de todo tipo de arte, de monedas, de billetes o de cualquier otro objeto que pueda ser susceptible de un interés particular, ser coleccionista no excluye ningún tipo de elemento, pues esto depende del interés personal que cada persona tenga.

Recientemente, la llegada del álbum Panini de la Copa Mundial de la Fifa 2026 despertó el instinto coleccionista en millones de personas que ven esto como una oportunidad de vivir la emoción de abrir sobres e intercambiar las láminas repetidas.

Abrir sobres se convierte en un ritual, por saber quién está detrás de ese papel que recubre las preciadas láminas. Sin embargo, también persisten otro tipo de dinámicas comerciales con las denominadas “láminas especiales”, las mismas que, por razones obvias, son mucho más escasas que las regulares.

Muchas láminas empiezan a cotizarse, bien sea por su escasez o por la demanda de las estrellas que harán presencia en la cita mundialista.

Imagen del álbum oficial para la Copa del Mundo 2026. Foto: Panini

Según información difundida por Valora Analitik, se puede conocer cuáles son las láminas más escasas que los coleccionistas colombianos han podido identificar.

Video: Así reaccionó el padre de Luis Díaz al encontrar su lámina para el álbum del Mundial 2026

Láminas más difíciles de conseguir

Lámina 00 : dada su escasa aparición en los sobres, puede llegar a valer entre 80.000 y 120.000 pesos.

: dada su escasa aparición en los sobres, puede llegar a valer entre 80.000 y 120.000 pesos. Escudos de las selecciones que han sido campeonas : pueden comercializarse entre 40.000 y 90.000 pesos.

: pueden comercializarse entre 40.000 y 90.000 pesos. Jugadores estrella, como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo : pueden valer entre 20.000 y 60.000 pesos, debido a que muchas personas buscan tener primero a los jugadores que más admiran.

: pueden valer entre 20.000 y 60.000 pesos, debido a que muchas personas buscan tener primero a los jugadores que más admiran. Jugadores de alta demanda : pueden valer entre 15.000 y 50.000 pesos.

: pueden valer entre 15.000 y 50.000 pesos. Láminas “extra”: pueden llegar a superar los 70.000 pesos.

Sin embargo, se han conocido casos de láminas “extra” que pueden llegar a costar hasta un millón de pesos, según lo que se ha publicado en páginas de reventa.

Este fenómeno sigue en auge, mientras se espera que en territorio canadiense, estadounidense y mexicano el balón empiece a rodar.