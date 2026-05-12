Bogotá habilita trámite 100 % virtual para sacar vehículos de patios: paso a paso

La Secretaría de Movilidad anunció que a partir de esta semana es posible hacer el trámite para sacar un vehículo de los patios totalmente virtual. Antes solo era posible asignar la cita por este medio; sin embargo, ahora es posible hacerlo 100% remoto.

La confirmación de este cambio en la solicitud fue hecha por la Secretaría, en donde celebraron que este trámite ahora se puede hacer de esta forma gracias a la autenticación facial con los dispositivos móviles.

Ojo, ahora se puede hacer de manera virtual el retiro de los vehículos que incumplieron con normas de tránsito en Bogotá, la @SectorMovilidad ha implementado este servicio. pic.twitter.com/EorYPALZTz — Manuel Salazar (@manolitosalazar) May 12, 2026

Sin embargo, todavía es posible hacer la diligencia presencialmente. Hay seis puntos de atención físicos para que la ciudadanía tramite la salida de su automóvil de los patios:

Centro de Servicios de Movilidad calle 13: calle 13 No. 37-35.

Fontibón Centro: calle 19 No. 99-68.

C.C. Tintal Plaza: avenida carrera 86 No. 6-37.

C.C. carrera: avenida de las Américas No. 50-15.

C.C. Mallplaza: avenida carrera 30 No. 19-00.

C.C. Nuestro Bogotá: carrera 86 No. 55A-75.

En todos estos lugares es posible realizar el trámite únicamente de lunes a viernes, excepto en el centro comercial Nuestro Bogotá, donde se puede realizar la solicitud los sábados de 7 a.m. a 6 p.m., y en el centro de servicios de la Calle 13, en donde está habilitada los domingos entre las 8 a.m. y las 2 p.m.

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Virtualmente

Es importante precisar que esta alternativa no está habilitada para todos los causales de inmovilización. Es posible realizar este trámite a través de un dispositivo de lunes a sábado desde las 7 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Paso a paso:

Agendar la cita virtual, llamando al (601) 3649400, opción 2, o en la página web: www.movilidadbogota.gov.co , botón Agendamiento de citas. Recibir, a través de correo electrónico, la fecha, hora y enlace de conexión para el trámite. Así mismo, recibirá un link para realizar la validación facial. Conectarse a la cita, en la que un representante de la Secretaría Distrital de Movilidad realizará la validación documental y brindará la atención personalizada, según sea el caso. Realizar el pago de los servicios de patio y grúa a través de la plataforma de pagos PSE, indicado por el profesional que atendió. Una vez realizado el pago, dirigirse al patio para retirar el vehículo.

Un vehículo puede salir de los patios durante las 24 horas en cualquier día de la semana, así lo detalla la Alcaldía de Bogotá; sin embargo, con el objetivo de orientar personalmente a cada propietario, está habilitada la línea telefónica 601 364 9400, opción 2.