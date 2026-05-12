Después de una larga espera, el futbolista colombiano Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce, celebraron en la mañana del lunes, 11 de mayo, la llegada de su tercer hijo llamado Fernando.

El anuncio fue compartido a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje y un carrusel de fotografías, en el que se les ve felices presentando al nuevo integrante de la familia a sus otras dos hijas, Roma y Charlotte, nacidas en 2021 y en enero de 2024, respectivamente.

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Según la pareja, la llegada de su tercer hijo representa la realización de un nuevo sueño, llenando su hogar de aún más amor y felicidad, razón por la cual su publicación recibió una gran cantidad de felicitaciones.

Entre las reacciones, llamó la atención el comentario del artista reguetonero Blessd, quien, con un tono de humor, hizo referencia al hijo que está en camino y al posible “ahorro” del que podría beneficiarse gracias a Luis Díaz, ya que su bebé nació unos meses antes y podría heredarle algunas cosas.

“Felicidades manito, cualquier camisetica que se le vaya quedando me la pasa pal mío”, escribió el cantante de género urbano, acompañando su mensaje con emoticones de risa.

Como era de esperarse, la reacción de Blessd no pasó desapercibida y se viralizó en cuestión de minutos, provocando risas entre los cantantes, amigos y colegas del futbolista colombiano.

Comentario de Blessd a publicación de Luis Díaz Foto: Instagram @luisdiaz19_

Blessd pronto se convertirá en padre por primera vez

En enero de este año, Blessd sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertiría en padre por primera vez junto a la creadora de contenido Manuela QM.

A partir de ese momento, la pareja ha sido centro de atención entre sus fans, a quienes recientemente revelaron el nombre de su bebé: Caleb.

Mientras esperan con ansias su llegada, la influencer ha compartido por medio de su cuenta de Instagram lo que ha sido su proceso de felicidad y aprendizajes, mostrando fotos de la evolución de su embarazo.

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“Mi más grande amor, mi bendición y mi compañero para siempre! te amo, te amo”, apuntó en una de sus más recientes publicaciones.

Con este tipo de mensajes y fotografías, Manuela QM ha dejado en evidencia la emoción que siente de convertirse en madre y la motivación que le ha dado su bebé para ser una mejor persona.

Blessd, por su parte, no se queda atrás, pues en una entrevista con Jay Wheeler confesó que “el parto está muy cerca” y que, si es necesario, ajustaría algunos compromisos de su gira para poder estar presente en este importante momento,