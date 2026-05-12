“Me hervía la sangre”: Jessi Uribe relata cómo confrontó a un niño de 12 años que atacó a su familia

En una reciente y reveladora entrevista para el espacio digital Historias con ritmo, el cantante de música popular Jessi Uribe abordó con franqueza los desafíos que ha enfrentado debido a la exposición pública. Acompañado por colegas del género como Alzate, Luisito Muñoz y Fredy Montoya, el intérprete de Dulce pecado profundizó en cómo la transición de su vida privada a los titulares de prensa ha forjado su carácter actual, destacando un grave incidente de seguridad digital que involucró a sus hijos menores.

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Desde que hizo pública su separación de Sandra Barrios y comenzó su relación con su actual esposa, la cantante Paola Jara, Uribe ha sido tema de conversación en línea de manera continua. Durante la entrevista, el artista admitió que, aunque hoy goza de una “fortaleza” que atribuye a su fe, el proceso no ha sido sencillo.

Uribe explicó que gran parte de los comentarios negativos provienen de mujeres que proyectan sus propias experiencias personales en su historia. “Desde mi separación me cargué a todas las mujeres que se sienten victimizadas porque el marido las dejó”, afirmó el cantante. No obstante, señaló una contradicción entre el ruido en redes y la realidad de sus presentaciones en vivo: “A mí me publican algo y son 1.000 comentarios malos, pero voy al Movistar Arena y son 12.000 personas. ¿Qué me aportan las que hablan mal si nunca van a un show?”.

El momento de mayor tensión en el diálogo surgió cuando Jessi Uribe relató un episodio ocurrido tras el nacimiento de sus hijos mellizos Roy y Oliver. Según el testimonio del santandereano, la toxicidad de las redes sociales escaló a un nivel alarmante cuando un usuario deseó la muerte de los recién nacidos.

El cantante confesó que, en aquel momento, su reacción fue impulsiva debido al dolor emocional. “Yo supe dónde vivía ese man. Fui a buscarlo a Cali porque quería ver quién le había deseado la muerte a mis hijos para ver si era capaz de decírmelo en la cara”, relató. Sin embargo, la sorpresa fue mayor al llegar al destino: el autor del comentario era un niño de aproximadamente 12 años.

Tras confrontar la situación con los padres del menor, Uribe reflexionó sobre la falta de control y el poder que las plataformas digitales otorgan a personas que, bajo el anonimato o la inmadurez, buscan causar daño real. Esta experiencia, según explica, fue el punto de inflexión que lo llevó a dejar de responder a los ataques directos y priorizar su estabilidad mental.

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Cabe recordar que la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara comenzó bajo una fuerte presión mediática a finales de 2019. A pesar de los señalamientos iniciales, la pareja contrajo matrimonio en 2022 y consolidó una de las uniones más mediáticas de la industria de la música popular en Colombia.

Actualmente, el artista promociona el proyecto Ángel o demonio, título que parece resonar con la dualidad de su imagen pública: admirado masivamente por su talento vocal, pero frecuentemente cuestionado en el ámbito de su vida personal.